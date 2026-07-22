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東協外長會議黃英賢見王毅 批中國南太平洋試射飛彈
澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在馬尼拉與中國外交部長王毅會晤，對北京在南太平洋試射具備核彈頭搭載能力的彈道飛彈表達關切。
中國一艘潛艦本月試射可搭載核武彈頭的彈道飛彈，射程直達太平洋深處。
法新社報導，觀察人員指出，這枚飛彈疑似落在索羅門群島（Solomon Islands）、諾魯（Nauru）與吐瓦魯（Tuvalu）之間海域。
東南亞國家協會（ASEAN）在菲律賓馬尼拉舉行外長會議，黃英賢昨晚與王毅場邊會談，她一開場發言就對中國試射飛彈表示疑慮，並強調「安全專業的軍事行為，應具透明度、應釐清意圖」。
澳洲先前指出，中國此次飛彈試射並未提前充分告知，另有十多個太平洋島國也譴責中國此舉，認為違反太平洋區域無核武試驗的共同訴求。
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