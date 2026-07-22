東協外長會議黃英賢見王毅 批中國南太平洋試射飛彈

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，美國總統川普有意推舉國際足總主席英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，卻因與川普關係密切引發反彈。如今有內部人士直言，現有聯合國祕書長候選人都「很差勁」，英凡提諾大有機會，只是一旦成真，他的年薪恐從約600萬美元（約台幣1.9億元）大幅縮水至41萬8000美元（約台幣1331萬元）。

2026-07-22 12:35