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傳美將助沙烏地發展民用核能 可能允許建鈾濃縮設施

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

兩名知情人士透露，美國總統川普已批准與沙烏地阿拉伯達成的一項協議，這項協議可能讓沙烏地獲得用於民用核能計畫的鈾濃縮能力。

美聯社報導，由於這項決定尚未正式公布，兩名人士未獲得授權公開發言。他們表示，這項協議預料最快22日對外宣布。

這項協議預計有效期為30年，並將由美國企業參與沙烏地核能開發計畫。此外，在兩國完成聯合研究後，這項協議可能允許沙烏地興建鈾濃縮設施。

白宮未立即回應置評請求。「華爾街日報」（WallStreet Journal）率先報導這則消息。

川普及前總統拜登都曾試圖與沙烏地達成核能協議，分享美國核能技術。

不過，核武擴散防制專家警告，一旦沙烏地境內開始運轉鈾濃縮離心機，可能為其發展核武計畫打開大門。沙烏地強勢王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）曾說，若伊朗取得核武，沙烏地也可能走上同樣道路。

在以色列針對卡達境內的哈瑪斯（Hamas）官員發動攻擊後，沙烏地與擁有核武的巴基斯坦簽署共同防禦協議。巴基斯坦國防部長表示，若情勢所需，巴基斯坦核計畫「將可提供給」沙烏地使用，此番言論被視為向以色列發出警告。以色列長期被認為是中東唯一擁有核武的國家。

鈾濃縮並不代表一定能製造核武，一個國家仍須掌握其他技術，例如同步高爆炸藥的運用等。然而，鈾濃縮確實為發展核武能力開啟大門，這也是西方國家長期對伊朗核計畫感到憂慮的原因。

與沙烏地相鄰的阿拉伯聯合大公國曾與美國簽署所謂的「123協定」（123 Agreement），並在韓國協助下興建巴拉卡（Barakah）核電廠。不過，阿聯並未尋求取得鈾濃縮能力，核武擴散防制專家因此將此模式視為有意發展民用核能國家的「黃金標準」。

沙烏地阿拉伯 華爾街日報 川普

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