理解兩國關係 美中經濟安全檢討委員會7年來首訪中

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）跨黨派代表團近日訪問中國，這是USCC自2019年以來首次訪中。委員會主席薛瑞福說，此行目的並非「重設」美中關係，而是理解兩國關係現狀。

USCC於18日在官網作上述公布。代表團訪中期間將與美國駐北京大使館以及在中國經營的美國企業會面，並尋求與中國政府官員、學者、智庫以及人工智慧（AI）、機器人、生物科技等先進科技領域的行業領袖舉行會談。

薛瑞福（Randall Schriver）在聲明中說，「我們此行不是為了重設兩國關係，而是了解這段關係」。

他並表示，此行將以實地情況檢驗委員會的分析，並直接聽取身處美中競爭核心的美國和中國人士意見。良好的政策始於對現實的準確了解，而這正是美國國會所期待的。

委員會副主席庫肯（Mike Kuiken）則說，中國的發展速度已超過華盛頓的認知，美國許多關於中國的討論仍建立在數年前、已經過時的假設之上。僅憑簡報無法真正了解一個國家如何變化，也無法掌握一個產業的發展速度，因此代表團此行希望以第一手事實取代部分既有假設。

聲明稱，USCC會將這次訪問的相關發現和建議納入持續的研究工作中，並反映在提交國會的年度報告。

「美中經濟暨安全檢討委員會」成立於2000年，屬跨黨派機構，負責評估美中經貿關係對美國國家安全的影響，並向國會提出相關立法和行政建議。但北京將USCC視為對中國立場強硬、不友善的機構。