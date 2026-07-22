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盧比歐出席東協會議 警告伊朗勿控制荷莫茲海峽

中央社／ 馬尼拉22日專電

美國國務卿盧比歐今天在馬尼拉出席東協會議，指責伊朗政府無意認真談判，並警告，若伊朗試圖控制荷莫茲海峽航運，將危及全球經濟與航行自由，美國將採取必要行動維護自身及盟友利益。

盧比歐（Marco Rubio）上午出席東協-美國外長會議時，在開場致詞中表示，伊朗近來透過直接及間接管道與美方接觸，希望就區域局勢展開談判，但「儘管我們已達成協議，他們卻沒有履行承諾。」

他引述美國總統川普稍早談話說，目前最大的問題是伊朗並未認真看待談判。「如果他們是認真的，我們也會認真；如果不是，我們將採取必要措施，保護我們的利益以及盟友的利益。」

盧比歐指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是國際水道，航行自由是國際秩序的基本原則，因此伊朗要求控制荷莫茲海峽的航運，這項主張在任何現行法律機制下都不成立。

他警告，如果容許一個國家控制國際水道、向船舶收取通行費，甚至以攻擊船隻作為威脅，「將創下非常危險的先例」，未來可能在包括印太地區在內的其他地方重演，全球約20%的能源供應將可能遭到「一個流氓政權」挾持。

盧比歐表示，美國仍願意與伊朗進行積極、具建設性的談判，但前提是對方必須遵守承諾，並警告，伊朗若不履行承諾，就必須承擔後果。

在談及東協時，盧比歐重申，美國「百分之百支持東協」，並強調美國與東協的夥伴關係不會因與其他大國的雙邊關係而受到影響。

他說，美國是具有全球影響力的大國，必須與其他強權維持關係，即使彼此存在分歧，但這「絕不會以我們的盟友、夥伴或國家利益為代價」，美國與東協各國的關係符合美國國家利益。

盧比歐表示，美國將持續透過戰略投資、能源合作、安全援助及供應鏈建設深化與東協合作，確保美國未來50年仍是東協可靠且持久的夥伴。

他在開幕致詞中，並未提及南海或台灣海峽議題。

東協-美國外長會議今天在馬尼拉舉行，由東協-美國關係協調國柬埔寨外交部長巴速坤（PrakSokhonn）與盧比歐共同主持。

巴速坤讚揚東協與美國關係過去近50年持續深化，自1977年成為東協對話夥伴以來，雙方關係續於2015年提升為戰略夥伴、2022年成為全面戰略夥伴，合作範圍已涵蓋東協共同體政治安全、經濟及社會文化3大支柱。

伊朗 東協 荷莫茲海峽 盧比歐

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