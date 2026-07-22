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美國擴大施壓古巴 同步啟動1億美元援助計畫

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國今天表示，將向古巴運送總額1億美元援助方案的首批物資。這個加勒比海島國在美國施壓下，正面臨嚴重的經濟危機。

綜合法新社和路透社報導，美國國務院聲明指出，1架載運「可供給700個古巴家庭使用的預先包裝食品及衛生用品」的飛機將自邁阿密（Miami）起飛。

根據聲明，這批援助物資將由天主教會直接發放，繞過古巴共產政府，避免「政權挪用或竊取援助物資的任何機會」。

在颶風美莉莎（Melissa）重創古巴部分地區後，美國曾透過天主教會作為中介，向古巴提供900萬美元援助。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月提出這項1億美元援助方案，當時美國正擴大對古巴共產領導高層施壓。

施壓行動包括大幅升高制裁、實施實質性石油封鎖，以及對前總統勞爾．卡斯楚（Raúl Castro）提出刑事指控。勞爾．卡斯楚至今仍是古巴政壇的重要權力人物。

美國總統川曾表示，繼今年1月採取軍事行動將古巴重要盟友、委內瑞拉前總統馬杜洛（NicolásMaduro）趕下台後，古巴領導高層可能是他下一個目標。

石油封鎖已導致古巴燃料嚴重短缺，並造成近幾週多次全國性大停電。

古巴官員起初對這項援助提議抱持戒心，並拒絕美方提出的政治改革要求，還將停電與物資短缺歸咎於美國。不過，在與川普政府官員展開協商後，古巴方面似乎已同意接受援助。

古巴 美國 盧比歐

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