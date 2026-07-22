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最新全球最強護照出爐！新加坡192國免簽稱霸 台灣排名曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣地標台北101附近一面台灣國旗飄揚。美聯社
台灣地標台北101附近一面台灣國旗飄揚。美聯社

CNN報導，總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）16日公布20周年報告指出，2026年7月最新護照排名，新加坡以可免簽或落地簽前往192個目的地蟬聯全球第一，日本、南韓與阿拉伯聯合大公國並列第2；反觀20年前可說是終極通行證的美國護照，排名下滑至第10名。台灣以134個目的地排名第34，名次與6月相同，但可前往的目的地減少1個。

「恒理護照指數」依據各國護照持有人可在免辦簽證或抵達後申請簽證的情況下，前往多少個目的地進行排名。新加坡此次以192個目的地居冠，比2006年增加70個，持續穩坐全球最強護照寶座。

日本、南韓及阿聯均可前往188個目的地，並列第2；瑞典以187個排名第3。比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威和西班牙則以186個並列第4。

阿聯是過去20年進步最明顯的國家之一，免簽目的地較2006年增加153個，排名一路攀升至全球第2。馬爾他也從20年前未進入前10名，升至目前與奧地利、希臘、葡萄牙及瑞士並列第5。

根據7月報告，台灣護照可免簽或落地簽前往134個目的地，排名全球第34，與6月持平，但目的地數由135個減至134個；中國則以83個目的地排名第60。

相較之下，美國護照地位明顯下滑。2006年，美國曾與丹麥、芬蘭並列全球第一，被視為暢行世界的終極通行證；20年後，美國雖可前往180個目的地，較當年的130個增加不少，排名卻跌至與冰島並列第10。

由於恒理護照指數將同分國家合併為同一名次，攤開實際榜單，已有36個國家排在美國前面。

報告指出，護照實力不只反映旅行便利，也與一國長期累積的外交關係、經濟影響力及地緣政治地位密切相關。

2026年7月全球最強護照前10名

●新加坡（192個目的地）

●日本、韓國、阿拉伯聯合大公國（188個目的地）

●瑞典（187個目的地）

●比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙（186個目的地）

●奧地利、希臘、馬爾他、葡萄牙、瑞士（185個目的地）

●匈牙利、波蘭、英國（184個目的地）

●澳洲、加拿大、捷克、拉脫維亞、馬來西亞、紐西蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞（183個目的地）

●克羅埃西亞、愛沙尼亞（182個目的地）

●列支敦斯登、立陶宛（181個目的地）

●冰島、美國（180個目的地）

護照 新加坡 簽證 台灣

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