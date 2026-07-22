英國開放基地給美軍打伊朗！新任英相柏能延續前任政策 恐淪戰罪共犯

彭博22日引述知情人士報導，英國新任首相柏能延續前任施凱爾的政策，同意開放部分英國基地給美軍對伊朗實施防禦打擊。此舉恐將英國捲入戰爭罪爭議，但也可能是美國總統川普對柏能釋出友善態度的原因之一。

知情人士透露，美軍7月初、10天前恢復對伊朗的軍事打擊後，前英相施凱爾曾於17日召開高層會議磋商如何因應，與會部長決定延續原政策，允許美國軍機使用位於印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地，以及位於英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），用於反制伊朗飛彈威脅，以及打擊襲擊荷莫茲海峽的伊朗據點。

柏能20日就任後已了解相關討論，且同意那場會議的決定。知情人士強調，柏能延續前政府政策，提供英國基地給美國執行防禦打擊，這代表前述基地可能成為美國這波軍事打擊的一環。

不過，柏能這項決定恐面臨國內左派反彈。綠黨與自由民主黨認為，川普已揚言攻擊伊朗橋梁、發電廠等民用基礎設施，若英國基地被用於相關行動，不僅可能引發法律問題，也可能使英國淪為戰爭罪共犯。

彭博報導指出，柏能此舉可能也是川普對他態度友善的原因。

柏能20日就任後隨即與川普通話。川普當天證實，兩人討論北海石油、貿易、軍事同盟及荷莫茲海峽除雷等議題，形容通話「非常愉快」且「很有意思」，並透露雙方不久後將會面。