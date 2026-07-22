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奧蒂嘉宣布停辦選舉 美籲國際孤立尼加拉瓜

中央社／ 尼加拉瓜馬納瓜21日綜合外電報導

尼加拉瓜總統奧蒂嘉宣布他的政府將不再舉行選舉後，美國國務卿盧比歐今天表示美國「不會袖手旁觀」，呼籲國際社會孤立尼加拉瓜。

綜合路透社和法新社報導，現年80歲的前左派游擊隊員奧蒂嘉（Daniel Ortega）執政近20年，他在本月19日演說中宣布將不再舉行選舉，強調此舉是為了防止任何獲得美國支持的勢力奪權。

奧蒂嘉說：「這裡不會再有任何選舉讓他們試圖奪取政府和奪取權力。」

盧比歐（Marco Rubio）今天在聲明中表示，奧蒂嘉的宣言「揭露他們真正的專制本質」，奧蒂嘉和妻子穆麗優（Rosario Murillo）「甚至連假裝獲得民意授權都已放棄」。

盧比歐還說，尼加拉瓜若拒絕民主體制，就不能期待與其他國家關係「一切如常」。

盧比歐在社群平台X發文寫道，美國總統川普和國際社會「不會袖手旁觀，任由穆麗優與奧蒂嘉獨裁政權加強國內打壓行動，並製造動盪威脅美國國家安全」。

盧比歐還說：「奧蒂嘉揚言在尼加拉瓜廢除選舉，證明他怯懦以及對尼加拉瓜人民意志的恐懼。」

美國國務院西半球事務局（Bureau of WesternHemisphere Affairs）在另一項聲明中敦促「西半球的合作夥伴」加入美國的行列，「共同努力確保尼加拉瓜人民最終能選擇一個免於暴政的未來」。

奧蒂嘉自2007年執政至今，去年憲法改革後，他的妻子穆麗優獲任命為「共同總統」，總統任期也從5年延長至6年。

奧蒂嘉近年來在這個中美洲國家幾乎鏟除所有反對派，不僅將異議人士送入監牢，也驅逐政治人物流亡海外。

流亡政治運動協調人員查莫洛（Juan SebastianChamorro）認為，奧蒂嘉明顯打算「將尼加拉瓜變成像中國、北韓、古巴一樣的一黨專政國家」。

美洲國家組織（OAS）譴責奧蒂嘉政權「已拋棄民主」。

美國早已對尼加拉瓜祭出制裁，包括對超過2350名官員及其家屬實施簽證限制，不過打擊程度遠不如對古巴的封鎖。美國對古巴的封鎖使得這個加勒比海島國瀕臨崩潰。

美國 盧比歐 尼加拉瓜

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