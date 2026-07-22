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通往國家崩潰之路？烏克蘭軍政大地震 澤倫斯基先撤防長再拔總司令

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭首都基輔18日出現民眾示威，抗議總統澤倫斯基決定解除國防部長費多羅夫職務，並要求開除烏軍總司令瑟爾斯基。瑟爾斯基在21日遭總統澤倫斯基解職。法新社
烏克蘭首都基輔18日出現民眾示威，抗議總統澤倫斯基決定解除國防部長費多羅夫職務，並要求開除烏軍總司令瑟爾斯基。瑟爾斯基在21日遭總統澤倫斯基解職。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基上周解除國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）職務後，引發連續數天的街頭抗議。不過，這場人事風波21日晚間出現重大轉折，曾與費多羅夫發生爭執的烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）也遭解職。

華爾街日報報導，精通科技的費多羅夫被視為烏克蘭無人機戰力迅速提升的重要推手，今年1月獲澤倫斯基任命為國防部長。隨著烏克蘭持續擴大無人機攻勢，深入俄羅斯境內打擊更多經濟與軍事目標，他很快便因相關成果受到肯定。

瑟爾斯基則在2022年2月領導基輔保衛戰初期行動，之後策劃反攻，收復東部大片領土。他獲澤倫斯基擢升為總司令後，主導烏軍攻入俄羅斯庫斯克州，這也是第二次世界大戰以來，首度有國家攻入俄羅斯領土。

然而，瑟爾斯基與費多羅夫之間的衝突近幾個月日益惡化。澤倫斯基起初選擇支持瑟爾斯基，解除費多羅夫職務後，費多羅夫隨即指責瑟爾斯基推動武裝部隊精簡及現代化的速度過於遲緩。他更一度表示，瑟爾斯基曾告訴澤倫斯基，他們兩人之中必須有一人離開。瑟爾斯基否認曾說過這番話，但費多羅夫離職的方式引發抗議，數千人走上街頭，使澤倫斯基陷入政治危機。

隨著抗議延燒，澤倫斯基與多名高階軍事指揮官會面後，21日晚間突然改變決定，任命另一名經驗豐富的軍官德拉帕蒂（Mykhailo Drapatiy）少將接任總司令。報導指出，這次人事異動可能成為烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵4年來的關鍵時刻。部分政治人物及分析人士警告，向大規模抗議屈服，對烏克蘭整體戰事並非好兆頭。

烏克蘭國會議員費迪延科（Oleksandr Fediyenko）20日在軍方人事調整前表示：「這是一條通往國家崩潰的道路。與其說是在捍衛民主原則，不如說是在全面戰爭期間進一步動搖國家，讓敵人有各種藉口及理由分化我們。」

知名媒體評論員佩卡爾（Valeriy Pekar）也強調，總統應對重要人事任命負責。他談到抗議者近幾日手持的標語牌時表示，國防部長或總司令不是靠紙板標語任命的。他說：「當政治人物關閉對外溝通管道、政治程序被迫缺席時，紙板標語是向他們傳達訊息的一種極端方式。」

澤倫斯基在談話中同時感謝瑟爾斯基與德拉帕蒂，試圖淡化近期分歧。不過，目前許多烏克蘭人更關注的是，35歲的費多羅夫接下來將何去何從。澤倫斯基表示，已向費多羅夫提供「一個符合他能力的領導職位」，讓他整合並持續發展烏克蘭的科技實力，但費多羅夫21日在X發文時，並未說明未來是否會擔任任何職務。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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