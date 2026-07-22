聽新聞
0:00 / 0:00
蓋亞那渡輪翻覆再尋獲14具遺體 增至41死77獲救
蓋亞那政府今天表示，一艘渡輪日前在蓋亞那外海翻覆，搜救人員再尋獲另14具遺體，使得死亡人數攀升至41人，目前獲救人數增至77人。
綜合路透社與法新社報導，這艘載有179人的「巴里馬號」（MV Barima）渡輪，是在18日晚間從首都喬治城（Georgetown）駛往蓋亞那內陸地區艾瑟奎波（Essequibo）時翻覆。先前公布的罹難人數為27人。
有關當局指出，乘客名單不正確以及船員疑似吸毒，可能是造成這起船難的原因。
蓋亞那政府表示，已派出16艘船隻到失事海域，並由法國與當地潛水員主導搜救工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。