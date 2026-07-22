蓋亞那渡輪翻覆再尋獲14具遺體 增至41死77獲救

蓋亞那政府今天表示，一艘渡輪日前在蓋亞那外海翻覆，搜救人員再尋獲另14具遺體，使得死亡人數攀升至41人，目前獲救人數增至77人。

綜合路透社與法新社報導，這艘載有179人的「巴里馬號」（MV Barima）渡輪，是在18日晚間從首都喬治城（Georgetown）駛往蓋亞那內陸地區艾瑟奎波（Essequibo）時翻覆。先前公布的罹難人數為27人。

有關當局指出，乘客名單不正確以及船員疑似吸毒，可能是造成這起船難的原因。

蓋亞那政府表示，已派出16艘船隻到失事海域，並由法國與當地潛水員主導搜救工作。