控中國竊取AI模型 貝森特：美擬調查且可能制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）是否是自美國模型蒸餾出來，並強調政府不支持「智慧財產權竊盜」。

美國財經媒體CNBC報導，中國的開放權重（open-weight）模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發科技業高層與政府官員擔憂美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）本月稍早推出Kimi K3模型，在部分行業基準測試中表現超越上述公司。所謂的開放權重，指的是訓練完成的最終參數對外開放下載的模型，但底層程式碼與訓練資料仍未對外公開。

貝森特今天接受福斯財經新聞網（Fox Business）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目訪問時表示：「如果我們發現，特別是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力針對這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特指出，這種竊盜行為的技術術語稱為蒸餾（distillation），這是一種AI訓練方法，即使用一個功能較強大的現有模型輸出，來建構一個規模較小、能力較弱的模型。Anthropic上月曾致函聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（U.S. Senate Committee onBanking, Housing, and Urban Affairs），指控中國科技公司阿里巴巴對Anthropic發動迄今「已知規模最大的蒸餾攻擊」。

路透社今天報導，美國與中國計劃在9月舉行關於AI的會談，貝森特將代表美國參與討論。

貝森特今天表示：「我們在許多中國模型上發現我們美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的。我們將在未來幾天或幾週內對此展開調查。」

然而，Anthropic與OpenAI近年來自身也面臨竊取指控。

Anthropic去年9月同意支付15億美元（約新台幣477億元），與一群作者就集體訴訟達成和解，他們指控Anthropic從盜版資料庫中非法下載書籍。「紐約時報」則於2023年控告OpenA與微軟（Microsoft），指控這兩家公司使用其智慧財產來訓練模型，侵害了著作權。