聽新聞
0:00 / 0:00

控中國竊取AI模型 貝森特：美擬調查且可能制裁

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國財政部長貝森特表示，將調查中國竊取美國AI模型的指控。示意圖。路透
美國財政部長貝森特表示，將調查中國竊取美國AI模型的指控。示意圖。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）是否是自美國模型蒸餾出來，並強調政府不支持「智慧財產權竊盜」。

美國財經媒體CNBC報導，中國的開放權重（open-weight）模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發科技業高層與政府官員擔憂美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）本月稍早推出Kimi K3模型，在部分行業基準測試中表現超越上述公司。所謂的開放權重，指的是訓練完成的最終參數對外開放下載的模型，但底層程式碼與訓練資料仍未對外公開。

貝森特今天接受福斯財經新聞網（Fox Business）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目訪問時表示：「如果我們發現，特別是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力針對這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特指出，這種竊盜行為的技術術語稱為蒸餾（distillation），這是一種AI訓練方法，即使用一個功能較強大的現有模型輸出，來建構一個規模較小、能力較弱的模型。Anthropic上月曾致函聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（U.S. Senate Committee onBanking, Housing, and Urban Affairs），指控中國科技公司阿里巴巴對Anthropic發動迄今「已知規模最大的蒸餾攻擊」。

路透社今天報導，美國與中國計劃在9月舉行關於AI的會談，貝森特將代表美國參與討論。

貝森特今天表示：「我們在許多中國模型上發現我們美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的。我們將在未來幾天或幾週內對此展開調查。」

然而，Anthropic與OpenAI近年來自身也面臨竊取指控。

Anthropic去年9月同意支付15億美元（約新台幣477億元），與一群作者就集體訴訟達成和解，他們指控Anthropic從盜版資料庫中非法下載書籍。「紐約時報」則於2023年控告OpenA與微軟（Microsoft），指控這兩家公司使用其智慧財產來訓練模型，侵害了著作權。

貝森特 OpenAI 科技業

延伸閱讀

中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

美考慮禁用大陸AI大模型

中國開源AI攻城掠地 川普政府再次動念封殺

中國AI開源模型 川普政府擬禁美企使用

相關新聞

習近平訪美之前...路透：美中擬舉行AI會談 日期仍未定

五名消息人士向路透透露，美國與中國計畫於九月針對人工智慧（ＡＩ）舉行會談。隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。

控中國竊取AI模型 貝森特：美擬調查且可能制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）是否是自美國模型蒸餾出來，並...

川普對加拿大加徵50%關稅 含「美墨加協定」免稅商品

美國總統川普十九日剛與加拿大總理卡尼坐在一起觀看世界盃冠軍賽，廿日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵百分之五十關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險升高，並影響美加關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。