日本抗議中俄在日專屬經濟區實彈演習 北京駁斥「抹黑炒作」

（德國之聲中文網）據美聯社報道，日本統合幕僚監部周二（7月21日）表示，中國“旅洋III型”導彈驅逐艦在日本最南端島嶼沖之鳥島附近進行了實彈射擊。日本方面稱，由3艘中國軍艦和1艘俄羅斯海軍護衛艦組成的艦隊，於當地時間周日（7月19日）凌晨2時左右首次被發現，當時艦隊位於沖之鳥島西南約330公裡處，並向東北方向航行。

據日本媒體報道，這是日本防衛省首次發現並公開披露中國在日本專屬經濟區內進行實彈演習。

日本提出交涉

日本防衛大臣小泉進次郎周一（7月20日）在英國發表講話時稱，此舉凸顯了“中俄軍事合作不斷深化”。他還提到，中國本月早些時候曾從潛艇發射彈道導彈，以及中俄轟炸機至少10次在日本周邊實施聯合飛行。

日本內閣官房長官木原稔周二（7月21日）告訴記者：“日本政府已通過外交渠道向中國提出交涉，理由是此類活動可能危及附近船只的航行安全。”

木原稔表示，此次實彈演習發生後，日本出動飛機和艦艇進行監視和警戒。

他說：“我們將繼續對中國和俄羅斯艦艇在我國周邊海域的活動保持關注，同時盡最大努力加強對日本領空和領海的警戒監視。”

中國駁斥

中國外交部發言人林劍本周二在例行記者會上回答記者提問時予以駁斥：“日方所謂的‘關切’毫無道理，中方予以堅決駁回。”林劍稱中國在相關海域的活動為“合法”，並稱日本的抗議和指控為“抹黑炒作”“渲染外部威脅”“為自身加速再軍事化借口”。

中國方面主張沖之鳥島並非島嶼，而是岩礁，因而認為日方無權將其周邊海域主張為“專屬經濟區”。

日本對中俄增加軍事存在感到擔憂

日本對中國在太平洋地區迅速擴大的行動感到警惕。尤其在去年，日本首次發現兩艘中國航空母艦幾乎同時在日本南部島嶼硫磺島（Iwo Jima）附近活動，引發東京對北京在遠離其本土區域進行軍事活動的擔憂。

日本前防衛副大臣佐藤正久認為，周日的實彈演習是中國所謂“切香腸戰略”的早期階段，即通過漸進方式不斷擴大控制範圍，同時避免引發邊境沖突。佐藤在社交平台X上表示，中國未來可能會在沖之鳥島周邊加強航母活動等挑釁行為，並強調有必要強化日本在太平洋方向的防御。

日本同時也對近年來中俄在日本周邊不斷增加的聯合軍事行動深感擔憂。上個月，中俄空軍聯合出動轟炸機在日本周邊海域上空飛行。本月，兩國海軍也進行了聯合演習。

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