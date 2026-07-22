川普對加拿大加徵50%關稅 含「美墨加協定」免稅商品

美國總統川普十九日剛與加拿大總理卡尼坐在一起觀看世界盃冠軍賽，廿日便以加拿大對美國汽車、酒類、起司存有不公平歧視為由，宣布對加拿大商品加徵百分之五十關稅。美聯社分析，川普此舉恐將帶來新一波經濟混亂，通膨加劇風險升高，並影響美加關係。

知情官員說，川普二度執政後對全球貿易夥伴祭出關稅，加拿大是中國以外少數報復美國的國家，因此必須承擔後果。

最新一波關稅將加國能源產品、鉀肥、魚類、關鍵礦物排除在外，不過新關稅適用範圍包括原本獲得「美墨加協定」保護而免徵進口關稅的商品。二○二○年上路的「美墨加協定」效期到二○三六年，但美國並沒有續簽，新版協定談判仍在進行。

川普總共簽署三份公告，援引一九三○年關稅法第三三八條對加拿大開徵關稅，是這項法律生效近百年來首度被動用。美國政府表示，加拿大部分省份將美國酒類商品撤下商店貨架，加拿大汽車政策還偏袒國內生產，乳製品規定則讓歐洲起司比美國進口商品更具優勢。

白宮說，加拿大產品加徵關稅的措施將於卅天內生效。美聯社分析，這意味仍有談判空間，因為川普宣布的關稅計畫不一定會貫徹。

加拿大總理卡尼表示：「這是美國一系列單邊貿易行動中的最新舉措，最早始於美國實施一系列直接違反『美墨加協定』的關稅。」

卡托研究所副總監林希康姆表示，川普搬出「經濟大蕭條」時期的法律來加徵關稅擴大某些風險，因為這類關稅可能適用美國的其他貿易夥伴，全球經濟將會注入「龐大的不確定因素」。

最新關稅可能讓川普低迷的經濟施政支持度繼續下滑，川普二○二四年大選時承諾上台後將降低物價，但就職以來受到關稅措施、伊朗戰爭影響，通膨率不減反升。