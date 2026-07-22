習近平訪美之前...路透：美中擬舉行AI會談 日期仍未定

五名消息人士向路透透露，美國與中國計畫於九月針對人工智慧（ＡＩ）舉行會談。隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。

路透報導，這場ＡＩ會談是今年五月「川習會」的重要成果，這些消息人士不具名表示，會議可能會在中國國家主席習近平按計畫於九月廿四日訪問美國之前登場，不過日期尚未敲定。

其中四名消息人士說，美方將由財政部長貝森特率領出席。其中三人指出，由於籌備尚處初期階段，美中雙方其他參與者身分、討論議程及與會地點仍在研議中。

白宮、美國國務院與財政部未立即回覆置評要求。中國國家發展和改革委員會、網路監管機構、工業與外交相關部會以及國務院，也未立即回覆傳真置評要求。

二○二四年美中日內瓦工作層級會談後，美國前總統拜登曾與習近平達成共識，認為核武使用決策應由人類而非ＡＩ做出。而這次預定舉行的會談，將是川普重返白宮後美中兩國首次正式官方ＡＩ對話。

貝森特今年五月曾表示，未來的會談將「旨在阻止強大ＡＩ模型擴散至非國家行為者」，並預期雙方可於「未來四至八周內」展開會議。

川普訪問中國後，中國外交部證實，雙方已同意建立政府間ＡＩ對話機制，但北京此後未再公開評論相關進展。

分析人士指出，北京希望此次會談優先討論的議題包括Anthropic的Mythos模型、美方將如何管控未來更先進前沿ＡＩ模型的發布，以及華府是否會對中國開源ＡＩ模型祭出限制措施。

一位消息人士表示，中國官方未來一個月仍將持續就ＡＩ議題進行內部研議，之後才會決定由哪些部會及官員代表出席此次ＡＩ對話。中方希望美方展現真正的交流意願，聚焦ＡＩ技術與治理議題，而不是將會談政治化。

諮詢業者歐布萊特石橋集團合夥人特里奧洛表示：「這只是第一次會議，不太可能解決任何重大問題。我認為雙方會先嘗試就一些基本概念取得共識，例如如何界定『前沿ＡＩ模型』」。