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上任後每天睡不到3小時…高市早苗發文掀熱議 在野憂影響判斷

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本首相高市早苗在社群媒體發文表示，「自上任以來，每天只睡0到3小時已成為常態」，引來在野黨及日本民眾的質疑與憂心。

日本「產經新聞」報導，高市早苗在20日晚間在X平台發文表示，進入7月以來，她時常利用周末待在首相官邸，從清晨一路研讀「經濟財政管理基本方針」（又稱「骨太方針」）相關的「厚重資料」一直到深夜。

高市早苗在文中表示，「直到20日凌晨前，都還忙著處理累積的數千封電子郵件，但因為20日是日本國定假日，我久違地睡了5個小時，下午還做了洗衣、燙衣服和縫補等家事」。

在社群媒體上，雖然有部分聲音體諒高市早苗身為首相的辛勞，但大多數反應仍偏向批評，認為「這根本不算什麼美談」、「令人懷疑其時間管理的能力」。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎在今天的記者會上表示「高市早苗是個非常努力的人」，但同時也指出「休息也是工作的一部分」。他主張應強化首相幕僚團隊的支援，以便高市早苗能專注於重要的決策與工作。

中道改革聯合的國重徹眾議院議員今天也在X平台上發文表示，若長期處於睡眠不足的狀態，「判斷力會下降至如同『醉酒』狀態，恐將成為國家危機管理的風險」。

先前在東日本大震災時，時任內閣官房長官枝野幸男因為徹夜坐鎮應對災情，當時甚至在社群媒體上掀起一陣熱議，讓「枝野去睡覺吧」一詞成為流行。

針對高市早苗這次的「睡眠不足」發言，枝野幸男也在X平台上表示：「以這樣的判斷力來處理外交等事務沒問題嗎？真令人擔憂。」

高市早苗 日本

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