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俄烏戰火難止…聯合國：今年平民傷亡惡化 上半年增37%

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導
圖為一名烏克蘭消防員在遭俄羅斯無人機襲擊受損的行政大樓現場工作。路透
圖為一名烏克蘭消防員在遭俄羅斯無人機襲擊受損的行政大樓現場工作。路透

聯合國（UN）今天表示，今年上半年，俄烏戰爭造成的平民傷亡人數較去年同期增加37%。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）駐烏克蘭的觀察團負責人貝爾（DanielleBell）在瑞士日內瓦告訴記者：「我們記錄到1396名平民喪生、7978人受傷…這比去年同期增加37%。」

俄羅斯與烏克蘭均否認針對平民發動攻擊。

近幾個月來，兩國加強每天打擊對方的力道。而由美國帶頭推動終結這場近4年半衝突的談判，至今仍陷入停滯。

聯合國人權事務高級專員公署譴責近日烏俄各地多起攻擊事件導致平民死傷。

發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）告訴記者：「根據國際人道法，平民及民用基礎設施受到嚴格保護，任何此類蓄意攻擊皆屬戰爭罪。」

俄烏戰爭 聯合國 烏克蘭

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