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美中擬9月磋商AI議題 時間點鎖定習近平訪美前

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國與中國計劃9月舉行AI會談，時間可能會在習近平9月訪美之前。路透
美國與中國計劃9月舉行AI會談，時間可能會在習近平9月訪美之前。路透

路透報導，消息人士透露，美國與中國計劃9月舉行人工智慧（AI）會談，時間可能會在中國國家主席習近平9月訪美之前。報導並指出，會談將由美方主導，主要是財長貝森特領軍，其他參與者與會面的地點議程等都仍在初步討論階段。

5月在北京登場的川習會期間，中方表示兩國元首已就AI問題進行了建設性交流，並同意展開政府間對話；美國財政部長貝森特先前也曾說，美中將討論如何為人工智慧的發展建立安全規範。 

美國總統川普7月上旬曾表示，預計將在9月24日前後與中國國家主席習近平會晤，屆時適逢紐約舉行聯合國大會（General Assembly）。  

習近平 川普 路透 貝森特

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