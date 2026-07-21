美中擬9月磋商AI議題 時間點鎖定習近平訪美前

英國工黨黨魁柏能20日成為英國十年來的第七位首相。他同日在倫敦唐寧街10號的首相官邸外發表就職演說。他表示，英國需要向世人展現，「我們能又一次恢復穩定」，「我們至今做得還不夠好，我們需要更好」。

2026-07-21 14:30