東協擴大對外合作 土耳其成第12個對話夥伴

東南亞國家協會（ASEAN）外長今天正式接納土耳其成為第12個「對話夥伴」，並同意讓德國與卡達成為「部門對話夥伴」。

菲律賓是今年東協輪值主席國，今天在馬尼拉主辦第59屆東協外長會議。菲律賓外交部長拉薩洛（MariaTheresa Lazaro）在會後記者會宣布上述決定，但未進一步說明土耳其獲接納為對話夥伴的細節。

東協設有「對話夥伴」（Dialogue Partner）及「部門對話夥伴」（Sectoral Dialogue Partner）等不同對外合作機制，其中「對話夥伴」可參與東協領袖、外長及資深官員等各層級合作機制；「部門對話夥伴」則主要參與特定合作領域。

根據土耳其外交部網頁，土耳其自1999年起推動與東協建立制度性關係，2017年獲接納為「部門對話夥伴」，再於2024年正式申請升格為東協對話夥伴。

除了土耳其以外，東協其他對話夥伴尚有：澳洲、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯、英國與美國。

有關德國與卡達，拉薩洛則說明，德國長期支持東協，並展現持續參與東協共同體建設的意願與能力，因此獲准成為「部門對話夥伴」。

她補充，卡達則因近年與東協在外交、發展、人道援助、教育及互聯互通等領域合作日益密切，且已加入「東南亞友好合作條約」（TAC），因此獲准為「部門對話夥伴」。

拉薩洛表示，東協擴大對外合作的重要決定，顯示國際夥伴持續對東協抱持信心，也有助於落實「東協2045願景」（ASEAN Community Vision 2045）的目標。

此外，外長會議也一致支持將於24日舉行的「東南亞友好合作條約」簽署50週年紀念活動，屆時波蘭、羅馬尼亞、瑞典及立陶宛預計將正式加入條約。

拉薩洛表示，外長們還通過多項成果文件，包括「東協外長關於中東局勢演變聲明」以及「東協與『東南亞友好合作條約』締約方互動方式指導方針」。

她說，鑑於中東衝突升高，尤其是美國與伊朗之間緊張情勢加劇，菲律賓身為今年東協輪值主席國，提議發布「東協外長關於中東局勢演變聲明」，以展現東協維護區域和平與穩定的共同立場，獲得各國外長一致同意。

東協外長後續將與各對話夥伴舉行系列會議，並召開東協加三、東協區域論壇、東亞峰會（EAS）等相關會議，同時舉辦「東南亞友好合作條約」簽署50週年紀念活動。