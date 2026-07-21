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聯合國示警…亞太地區2025年詐騙損失最高估達3.7兆元

中央社／ 曼谷21日綜合外電報導
聯合國毒品暨犯罪辦公室今天表示，亞太地區去年因詐騙造成的損失最高估達1141億美元。示意圖。圖／AI生成
聯合國毒品暨犯罪辦公室今天表示，亞太地區去年因詐騙造成的損失最高估達1141億美元。示意圖。圖／AI生成

聯合國毒品暨犯罪辦公室今天表示，亞太地區去年因詐騙造成的損失最高估達1141億美元（約新台幣3.7兆元），同時跨國犯罪組織不斷調整犯案手法，以逃避執法機關查緝。

路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）在最新報告中指出，東南亞是網路詐騙中心，多由來自中國的犯罪集團主導。以東南亞為據點的犯罪集團擴張速度不僅快於執法打擊，還持續拓展收入來源，利用當地貪腐風氣，並運用人工智慧（AI）技術從事犯罪。

這份報告估計，東亞、東南亞、澳洲與紐西蘭去年因詐騙造成的損失介於883億美元至1141億美元間，這一數字甚至高於部分區域國家的國內生產毛額（GDP）。

UNODC東南亞及太平洋地區代表項志（DelphineSchantz）表示，過去只活躍於特定地區或非法市場的犯罪網絡，如今日益擴展至多種非法市場，並利用共享服務。

她說：「他們的運作模式類似企業加盟體系。你可以想像成洗錢、人口販運、偷渡移民及資料竊取各有專責部門，全都串聯在同一個服務導向的互聯網絡中。」

東南亞的詐騙中心經營非法網路活動，受害者遍布全球，每年為犯罪集團帶來數十億美元收益。許多詐騙設施的員工為遭到販運的外籍人士，並被監禁在壓迫環境中。

報告還提到，過去兩年間，中國、韓國及台灣通報的詐騙損失居區域之冠，各自高達數十億美元。

UNODC指出，儘管各國近期加強執法，仍只是迫使犯罪集團轉移據點，未能徹底瓦解其運作。它們從緬甸、寮國等地遷移至東帝汶、太平洋島國及部分非洲地區。

報告寫道，犯罪集團會刻意挑選治理及監管最薄弱的司法管轄區，貪腐正是區域內科技化組織犯罪的「主要推手」。

報告也指出，除利用生成式AI製作詐騙內容外，預期犯罪集團還會採用代理式AI（Agentic AI）系統，更自主地鎖定受害者、發動社交工程攻擊，並協助加密貨幣的竊盜及洗錢。

亞太 聯合國 東南亞

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