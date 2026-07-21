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日本通過高市早苗首份「財政管理方針」 明年設新投資額度拚成長

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本政府今天在內閣會議上，正式通過首相高市早苗任內首份「經濟財政管理基本方針」，同步通過「日本成長戰略」。方針提出，為推動成長戰略，自明年度將設立全新投資額度。

綜合日本放送協會（NHK）、「每日新聞」、「朝日新聞」報導，高市早苗在今天的經濟財政諮詢會議與日本成長戰略會議聯合會議上表示，政府將兼顧打造「強勁的經濟」與維持財政永續，並將2027年度定位為「負責任的積極財政元年」，以此方針展開年底的預算編列。

方針中指出，為了打造「強韌的經濟」，政府將徹底改革經濟與財政的運作模式，並在「負責任的積極財政」理念下，透過官民之間的緊密合作，全力推進戰略領域投資。

這也是高市早苗上台後首次制定「經濟財政管理基本方針」（又稱「骨太方針」）。方針中指出日本經濟低迷的原因在於長年投資不足，因此強調官民合作推動「危機管理投資」與「成長投資」的必要性，並明確提出將「從根本上改革預算編列方式」。

具體而言，方針中將財政運作的核心目標設定為「使政府債務占國內生產毛額（GDP）比率穩定下降」。而對於過往政府一直追求的基礎財政收支達成盈餘目標，則將視景氣波動與投資需求，「允許短期性惡化」。此外，在新設的投資額度中將不設預算的「要求上限」。

另一方面，針對食品消費稅減稅以及給付型稅額扣抵等議題，方針中指出，政府將參考「國民會議」的期中總結報告，預計於8月上旬前敲定政策方向。

此外，由於方針草案一開始曾記載「適當執行金融政策極為重要」，一度引發金融市場疑慮，認為政府有意牽制日本央行的升息步調。

對此，方針正式版本新增註解說明，根據保障日本央行獨立性的「日本銀行法」第3條，金融政策的具體操作方式將完全交由央行獨立決定。

高市早苗在會議上補充，政府將透過「日本成長戰略」帶動官民投資，強化供給能力與企業獲利能力，並在不提高稅率的情況下，藉由GDP成長帶動稅收自然增加，形成經濟與財政的良性循環。

高市早苗 日本

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