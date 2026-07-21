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馬來西亞規劃成立網路部隊 因應認知作戰新威脅

中央社／ 吉隆坡21日專電

馬來西亞因應網路與認知作戰等新型戰爭威脅，正規劃成立「網路部隊」，作為馬來西亞武裝部隊第4個軍種。國防部長卡立諾丁表示，現代戰爭未必始於傳統軍事衝突，而可能從掌控社群媒體及其他數位平台開始。

根據馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）今天在國會上議院（Dewan Negara）答詢時，就如何因應網路威脅及認知作戰，並將相關措施納入全民防衛機制作出說明。

他表示，國防部正研擬成立網路部隊，因應現代戰爭及認知作戰帶來的新挑戰。

卡立諾丁指出，當前面臨的威脅已不再侷限於傳統的實體軍事衝突，而是逐漸轉向網路空間，並影響社會認知與輿論。因此，馬來西亞必須落實「全民防衛」理念。

此外，國防部也將持續推動多項措施，包括強化公立高等教育機構的「國民服務訓練計畫」（PLKN）、提高「軍民合作」（CIMIC）計畫經費，以及與馬來西亞國防大學（UPNM）和馬來西亞國防與安全研究院（MiDAS）合作推動「國防素養計畫」。

馬來西亞武裝部隊目前由陸軍、皇家海軍及皇家空軍3個軍種組成。國防部規劃成立網路部隊，是近年國防組織的重要調整，也反映大馬因應網路與認知作戰的新布局。

馬來西亞 國防部長

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