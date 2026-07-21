盧比歐抵菲 強調美方致力維護東南亞航行自由

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天抵達馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，他並投書菲國媒體，重申華府「致力維護東南亞航行自由」。

盧比歐的投書在未直接點名中國之下，強調美方之所以堅定維護東南亞航行自由，是「因為我們明白，本區域的航道猶如現代世界的命脈，運輸著能源、糧食、製成品與21世紀產業所需原料」。

但他強調：「這項自由絕非理所當然。若這些海域落入有意將商業活動作為地緣政治武器的強權之手，不論美國還是東協國家，主權、安全及經濟未來都將面臨嚴峻威脅。」

盧比歐並點出今年正值2016年南海仲裁庭裁決10週年，強調該裁決具最終約束力，美國將履行對菲律賓及其他盟邦的義務，支持他們面對危及共同利益的新型脅迫威脅。

盧比歐在文中指出，美國目前正積極採取行動，包括提供1億美元協助菲律賓提升自我防衛能力，抵禦企圖迫使本區域屈服的外來脅迫。

他說：「美國將持續維護區域的合法海洋權益與航行自由，並將履行對菲律賓及其他盟友的承諾，支持他們面對危及共同利益的新型脅迫威脅。」