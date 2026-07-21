快訊

一路下到晚上！11縣市「大雨特報」 嚴防雷擊、強陣風

MLB／美媒無法相信球進鄭宗哲手套 美國鄉民全嗨翻：可以再看100遍

30年前身高亞洲第一 日本年輕世代如今為何被中韓狠甩

聽新聞
0:00 / 0:00

盧比歐抵菲 強調美方致力維護東南亞航行自由

中央社／ 馬尼拉21日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天抵達馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，他並投書菲國媒體，重申華府「致力維護東南亞航行自由」。

盧比歐的投書在未直接點名中國之下，強調美方之所以堅定維護東南亞航行自由，是「因為我們明白，本區域的航道猶如現代世界的命脈，運輸著能源、糧食、製成品與21世紀產業所需原料」。

但他強調：「這項自由絕非理所當然。若這些海域落入有意將商業活動作為地緣政治武器的強權之手，不論美國還是東協國家，主權、安全及經濟未來都將面臨嚴峻威脅。」

盧比歐並點出今年正值2016年南海仲裁庭裁決10週年，強調該裁決具最終約束力，美國將履行對菲律賓及其他盟邦的義務，支持他們面對危及共同利益的新型脅迫威脅。

盧比歐在文中指出，美國目前正積極採取行動，包括提供1億美元協助菲律賓提升自我防衛能力，抵禦企圖迫使本區域屈服的外來脅迫。

他說：「美國將持續維護區域的合法海洋權益與航行自由，並將履行對菲律賓及其他盟友的承諾，支持他們面對危及共同利益的新型脅迫威脅。」

盧比歐

延伸閱讀

東協外長會議將聚焦伊朗緬甸南海 盧比歐、王毅出席受矚目

中菲南海再爆衝突 陸海警深夜發布影片：菲方先動手的

中菲再爆南海摩擦 菲軍稱海軍人員在仁愛礁遭陸海警持棍擊頭

南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

相關新聞

日本公開眾議員資產 逢澤一郎以近8億日圓居首

日本眾議院今天依法公開465名於今年當選眾議員者的資產。據日媒統計，每人資產總額平均為3278萬日圓（約新台幣656萬元...

30年前身高亞洲第一 日本年輕世代如今為何被中韓狠甩

近年中韓娛樂圈時有男星為了與女演員搭配，刻意少報身高。以陸劇「逐玉」走紅的張凌赫身高190公分，出道時就曾短報2公分。這不全是娛樂圈的特殊現象，過去35年中國大陸19歲男性平均長高約8公分，南韓也增加近7公分；日本同期增幅不到2公分。日本雖出了身高193公分的美職球星大谷翔平，一般年輕男性的平均身高卻近乎停滯。中韓年輕人為何愈來愈高，日本人又為何逐漸落後？

從反川普到變密友 葛理漢的抉擇留下最後政治啟示

友台立場鮮明的美國南卡州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）7月12日驚傳猝逝，紐時專欄作家Bret Stephens以第一人稱和Lindsey Graham's Choice（葛理漢的抉擇）為題撰寫評論，15日見刊，承認葛理漢在川普時代的權變具有高度爭議性但充滿現實考量，指出他從「反川普大將」轉為「川普密友」，背後是理想與現實的拉扯，有別於一般「非黑即白」的評價。以下是全文。

曾批川普離譜、政治有毒！新任英相柏能熱線川普 通話內容曝光

英國新任首相柏能20日就任後隨即與美國總統川普通話。川普當天證實，兩人討論北海石油、貿易、軍事同盟及荷莫茲海峽除雷等議題，形容通話「非常愉快」且「很有意思」，並透露雙方不久後將會面。柏能曾反對川普第一任訪問英格蘭，6月才批評美國政治有毒，不過他這次在通話中邀請川普2027年赴英出席可能在曼徹斯特舉行的二十國集團（G20）峰會。

亞裔都一樣？德媒與德國在台協會的「Ching Chang Chong」歧視風波

今年（2026年）7月，一名德國女主持人安德烈雅．基維爾（Andrea Kiewel）在主持德國電視二台（ZDF）「電視花園」（Fernsehgarten）節目時陷入爭議。根據德國媒體《明鏡》的報導，當時基維爾在看到寶可夢卡牌玩家展示給她看的卡牌收藏時，不僅將牌面上的日文誤認為中文，更在說出「是中文！」之後隨即補充了一句「Ching Chong Chang」，節目一播出隨即引發爭議。

乾脆連作假都免了！尼加拉瓜總統宣布不再辦選舉 將築「高牆」封殺反對派

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）自2007年開始執政，近日表示，為防止反對派上台，尼加拉瓜將不再舉行任何選舉。他還表示，將與由他掌控的國會合作通過新法，對反對派「築起一道高牆」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。