分析：中國北韓關係升溫 戰略交易籌碼圖們江出海口

中國與北韓關係近期重新進入密集交流期，分析指出，雙方領導人日前據稱達成共識，北韓今後若進行戰略武器試驗，須先與北京溝通並取得同意，中國則協助北韓維持正常進出口貿易，這項戰略交易背後的籌碼為圖們江出海通道。

今年6月，中國國家主席習近平在時隔7年後訪問北韓，隨後北韓總理朴泰成訪中，緊接著中國全國政協主席王滬寧又率團訪問平壤。綜合港媒01、新加坡聯合早報，今年適逢「中朝（中國北韓）友好合作互助條約」簽訂65週年，雙方沉寂多時的高層互動迅速恢復，兩國關係重新進入密集交流階段。

聯合早報的文章提到，外界普遍認為，中韓關係回暖首先體現在經濟合作。中國長期是北韓的最大貿易夥伴，在聯合國對北韓制裁尚未解除的情況下，北京仍可透過礦產貿易、人道主義援助、農業、醫療、旅遊等未受全面制裁的領域為北韓經濟提供支持；而北韓近年雖藉俄烏戰爭對俄軍售等獲得逾百億美元收入，但「戰爭紅利」終究有限，要恢復貿易、發展經濟，北韓仍離不開中國這一最大貿易夥伴和資金來源。

文章表示，韓國東亞日報資深記者周成賀近日引述熟悉北韓事務的消息人士稱，習近平訪問北韓期間，雙方據稱達成一項未獲官方證實的默契，也就是北韓今後若進行核試驗或洲際彈道飛彈（ICBM）等戰略武器試驗，須事先與中國溝通並獲同意；作為交換，北京將在聯合國制裁框架內，協助北韓維持正常進出口貿易。

文章表示，若上述消息屬實，對北韓最高領導人金正恩來說無疑是一項重要外交成果，因為北韓可獲得更穩定的經濟支持，而北京則將進一步掌握北韓核活動的主動權，在朝鮮半島局勢擁有更大協調空間。

北京為何願意重新加大對北韓的投入？文章說，答案或許就在圖們江。

文章提到，有日媒此前曾披露圖們江出海通道可能是中朝領導人會談的重要議題之一；另有韓國節目指出，陪同習近平訪問北韓的中國國防部長董軍曾任海軍司令，是中國首位具有海軍主官經歷的國防部長，不少觀察人士視此為中國更加重視海洋戰略的訊號。

圖們江地處中國、北韓、俄羅斯3國交界，從吉林琿春防川村至日本海僅約15公里，但自1860年「北京條約」簽訂後，中國失去了日本海出海口，短短15公里，160多年來始終未能真正打通，中國東北地區的貨物至今仍需繞行大連等港口出海。

文章說，對北京來說，圖們江不僅關係中國東北的振興，更涉及海洋強國戰略和東北亞物流通道佈局。習近平這次訪問北韓雖未公開提及圖們江，卻提出恢復邊境口岸通關、國際旅客列車及民航航班。不少分析認為，這是重建兩國物流網絡的重要一步。

文章提到，中國近年來持續推進「琿春—羅先」合作，並與俄羅斯討論中國船隻經圖們江下游出海。今年5月，中俄聯合聲明也提出繼續與北韓推進三方協商，為長期停滯的圖們江議題釋放積極訊號。羅先市是北韓位於中俄邊境的直轄市與特別市，由羅津和先鋒兩地合併而成。

不過，文章說，真正的障礙並非航道技術，而是北韓的安全考量。

前北韓駐科威特代理大使柳賢宇分析，羅津港既是不凍港，也是重要軍事港口，若允許中國長期使用甚至停靠軍艦，將直接觸及金正恩最敏感的政權安全問題，因此平壤不會輕易讓步；但也有專家認為，只要中國提供足夠大的經濟利益和政治保障，圖們江完全可能成為相關交易的一部分，與擴大援助、放寬經貿合作甚至緩和制裁相互掛鈎。