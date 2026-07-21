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日本公開眾議員資產 逢澤一郎以近8億日圓居首

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本眾議院今天依法公開465名於今年當選眾議員者的資產。路透
日本眾議院今天依法公開465名於今年當選眾議員者的資產。路透

日本眾議院今天依法公開465名於今年當選眾議員者的資產。據日媒統計，每人資產總額平均為3278萬日圓（約新台幣656萬元），較2025年4月前一次公開的平均增加609萬日圓。

時事通信社以1萬日圓以下四捨五入的方式報導眾議員的資產。日本眾議院這次公開的報告書，記載著這些議員2月8日任期開始當時保有的資產。

465名眾議員之中，自民黨籍議員逢澤一郎以7億9044萬日圓奪得第一，其中土地與建築物的不動產就達7億244萬日圓，另外加上存款與金錢信託等金融資產8800萬日圓。此外，報告書上也記載著他持有2檔、約277萬股的股票。

位居資產排行榜第2的人，為自民黨籍眾議員高木宏壽，資產總額為7億8909萬日圓；在眾院上次公告排名為第一的自民黨籍資深議員、前日本首相麻生太郎，這次以6億153萬日圓位居排行榜第3。

根據今天公布的報告，有27名眾議員資產超過1億日圓（約新台幣2000萬元），另有83人在報告書的資產「為零」。

依資產類別平均來看的話，不動產2238萬日圓、金融資產1040萬日圓；依性別平均來看的話，男性為3609萬日圓、女性為1348萬日圓。

若依政黨別平均來看，由多到少依序為自民黨4054萬日圓、國民民主黨2378萬日圓、日本維新會1601萬日圓、中道改革聯合（簡稱中道）1596萬日圓、參政黨1445萬日圓、「未來團隊」831萬日圓、日本共產黨761萬日圓。令和新選組唯一的一人為701萬日圓。

日本富士新聞網（FNN）報導，這次公布的資產報告，前10名之中有9人為自民黨籍眾議員。

而日本首相高市早苗在報告之中的資產為1143萬日圓，其中包含奈良市內的土地920萬日圓，加上222萬日圓的建物，資產總額低於全體議員平均值。

從各黨黨魁來看的話，日本維新會共同代表藤田文武以1418萬日圓位居榜首，排在後面的則有日本共產黨委員長田村智子643萬日圓，以及中道代表小川淳也476萬日圓。國民民主黨代表玉木雄一郎在報告書的資產「為零」。

報導指出，在報告書中資產為零的人，似乎也持有股票、非公開項目的普通存款、貴金屬等一定的資產。

日本 眾議員

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