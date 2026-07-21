索羅門群島邀美海防隊巡邏 親中政策現轉向訊號

索羅門群島總理瓦爾在訪問美國期間表示，索羅門群島將簽署一項協議，允許美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）在當地警方登船隨行下巡邏索羅門群島海域。

法新社報導，索羅門群島2022年與中國簽署秘密安全協議後，成為中國在南太平洋最親近的安全夥伴，當年還拒絕一艘美國海岸防衛隊艦艇停靠港口。

瓦爾（Matthew Wale）今年5月當選總理，承諾帶來改革。他本月20日在華府與美國海岸防衛隊副司令艾倫（Thomas Allan）會面。

索羅門群島聲明說，雙方將於下週在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）簽署「隨船觀察員協議」，強化聯合海上執法與監控。

聲明還說：「瓦爾總理強調亟需強化整個太平洋區域安全，指出毒品和人口販運以及非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）漁業行為威脅日增。」

美國海岸防衛隊近年來擴大巡邏南太平洋，協助「隨船觀察員」在海上查緝非法漁船。隨船觀察員是指當地警察。

2024年，搭乘美國海岸防衛隊艦艇的隨船觀察員在萬那杜（Vanuatu）和吉里巴斯（Kiribati）海域登上中國漁船，查獲部分船隻非法捕魚情事，引發中國官員抗議。

前澳洲駐索羅門群島外交官巴特利（James Batley）表示，這項與美國海岸防衛隊的協議是政策一大轉向，顯示瓦爾兌現改革承諾。

他說：「現在整個太平洋對於毒品等跨國犯罪活動憂心忡忡，索羅門群島甚至出現『運毒潛艇』，因此我認為美國能提出有說服力的理由證明他們能在這方面提供協助。」

瓦爾也會晤美國副國務卿藍道（ChristopherLandau），討論潛在投資，包括比納港（BinaHarbour）的開發計畫。索羅門群島希望在比納港興建鮪魚加工出口工廠。

先前有報導指出中國有意參與開發比納港，引發澳洲擔憂比納港可能成為軍民兩用港口。