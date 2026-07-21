聽新聞
0:00 / 0:00
日本偵獲共艦實彈演習 自衛隊事前接獲通知
日本今天宣布，偵獲中國軍艦19日與俄羅斯演習期間，在日本宣稱的沖之鳥島專屬經濟區（EEZ）執行實彈射擊訓練。日本政府發言人稍早表示，已透過外交管道向中方反映此事。
「每日新聞」報導，日本內閣官房長官木原稔今天在記者會表示，已經透過外交管道向中方反映「此舉可能危及周邊船隻的航行」。
日本TBS電視台報導，日本防衛省（相當於國防部）表示，4艘中國與俄羅斯軍艦本月19日共同航行時，其中一艘中國軍艦在日本宣稱的沖之鳥島西南方約180公里處，也就是日本主張的專屬經濟區內訓練實彈射擊。
防衛省也已公布當時訓練射擊的畫面。
木原稔今天在記者會表示，「認為這是中俄邁向強化軍事方面合作的一環。日本政府將持續抱持擔憂，注視中俄艦艇在我國周邊海域的動向，同時對於在我國周邊海空域警戒監視，做好萬全準備」。
木原也接著表示，中國艦艇在訓練開始之前沒多久，透過無線電告知周遭的船隻將實施射擊訓練，以及訓練期間與位置，當時正在警戒監視的海上自衛隊護衛艦也聽取到通知內容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。