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中國試射飛彈 駐澳官員投書強調台灣支持和平之海

中央社／ 雪梨21日專電

澳洲人報今天刊登駐澳洲副代表陳慧蓁專文指出，中國近日試射可搭載核武彈道飛彈，正值澳洲和太平洋夥伴確立「和平之海」安全互信關係的歷史性時刻；台灣響應澳洲呼籲，支持太平洋和平及安全由區域內國家主導和守護，反對外力採取脅迫手段。

陳慧蓁以代理代表名義，投書澳洲人報（TheAustralian）指出，中國近日朝南太平洋地區試射可搭載核武洲際彈道飛彈，引起區域內各國深切擔憂，太平洋各國均清楚表態，不希望區域成為大國之間競爭、軍事化或核武恫嚇的試驗場。

文章指出，對於中國朝太平洋試射飛彈和利用軍事手段施壓的行為模式，台灣也多次遭受脅迫，例如中國解放軍多次派出軍機、軍艦繞行台灣或蓄意越過台海中線等；伴隨著這些舉動而來的，是一再重複威脅，揚言要封鎖、惆嚇和動武。台灣秉持冷靜、負責任和堅持原則，以「和平之海」相近的理念來應對中國威脅。

對於太平洋島國論壇將於8月30日舉行領袖會議，台灣期待再次以發展夥伴的身分貢獻一己之力，支持太平洋島國主導自己的未來，台灣也將持續支持尊重、合作、互惠和可持續發展的原則，致力與太平洋區域內夥伴和分享共同價值觀的民主國家合作，強化區域韌性及守護以規範為基礎的國際秩序。

文章指出，台灣從不希望太平洋島國論壇出現分歧或對立，有些國家卻將台灣海峽的政治爭議帶到太平洋島國論壇，並且施加壓力，試圖改變該論壇自1993年以來接納台灣參與的一貫做法。這些動作是要損害區域各國的團結和自主性，並且違背「太平洋方式」（Pacific Way）的精神，阻礙太平洋島國論壇專注推動「藍色太平洋」（Blue Pacific）共同利益的核心任務。

文章提及，台灣向來採取務實、可靠和不附帶政治條件（without political strings attached）的行事方式；隨著總統賴清德推動「榮邦計畫」（Diplomatic AlliesProsperity Project），台灣致力從公共衛生及災害韌性，到數位轉型及能力提升等方面貢獻區域發展。

2025年太平洋島國論壇領袖會議期間，台灣承諾向太平洋韌性基金（Pacific Resilience Facility）捐出300萬美元（約新台幣9700萬元），支持太平洋國家主導提升區域氣候韌性。

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