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匈牙利傳奇棋后辭謝總統提名 稱無力團結分裂國家
匈牙利西洋棋傳奇棋后波爾加（Judit Polgar）今天表示不會接受總統提名，婉拒總理馬格雅（Peter Magyar）邀請加入推動告別奧班（Viktor Orban）時代的改革行列。
綜合法新社和路透社報導，波爾加是西洋棋界公認最偉大的女棋手，親歐保守派總理馬格雅原本希望提名這位政治素人出任總統，協助實現他承諾的「政權改革」，告別奧班強硬路線執政16年時代。
波爾加在社群媒體發文表示她很感謝獲邀，「然而我自認沒有足夠的力量承擔團結分裂國家的歷史重任，因此我無法接受這項邀請」。
她還說：「我將竭盡所能支持新的、獨立且受人尊敬的匈牙利共和國總統達成這些目標。」
馬格雅上週透過修憲讓聲望低迷的總統蘇尤克（Tamas Sulyok）下台後，昨天晚間推舉波爾加成為「所有匈牙利人都能引以為榮的總統」人選。
波爾加宣布婉拒後，馬格雅也在社群媒體上說：「我對她的決定感到遺憾，但我對此表示尊重。」
波爾加7月23日將年滿50歲，是2月上映紀錄片「獅心棋后：改寫棋局的天才少女」（Queen of Chess）主角，她在普遍由男性主導的西洋棋界是唯一曾躋身世界前10名的女棋手，2014年退役。
波爾加也是唯一突破世界西洋棋總會（FIDE）等級分2700分的女性，2700分通常被視為「超級特級大師」（Super Grandmaster）門檻。
匈牙利國會將選出新總統，任期將維持至新憲法生效，最長5年。
馬格雅今天稍早告訴國會：「匈牙利共和國總統必須是一位捍衛國家團結與憲政的人。」
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