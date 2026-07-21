日本：中國軍艦在日本專屬經濟區實施實彈演習

日本今天表示，1艘中國軍艦19日在與俄羅斯進行聯合演習期間，在日本專屬經濟區內進行實彈射擊。

法新社報導，日本媒體指出，這是日本防衛省首度偵獲中國在專屬經濟區內進行實彈演習並對外公開。

自去年11月日本首相高市早苗發表有關台灣的言論激怒北京當局以來，日本與中國的關係持續惡化。

這艘中國「旅洋III級」飛彈驅逐艦，被發現在日本最南端領土沖之鳥島西南方180公里處進行演習。

日本於19日凌晨2時左右，先偵獲一支由4艘艦艇組成的艦隊，包括3艘中國船艦與1艘俄羅斯海軍巡防艦，當時它們位於沖之鳥島西南方330公里處，正朝東北航行。

日本放送協會NHK指出，稍後進行實彈演習時，俄羅斯巡防艦也在附近海域。

演習結束後，日本防衛省出動1艘海上自衛隊驅逐艦監視與監控現場情況。

本月稍早，日本與中國海巡船曾在爭議島嶼附近對峙，雙方都聲稱驅離侵入己方海域的對方船艦。

這起事件發生地點鄰近釣魚台列嶼（日本稱之為尖閣諸島），當地數十年來一直是外交緊張的根源。