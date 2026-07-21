乾脆連作假都免了！尼加拉瓜總統宣布不再辦選舉 將築「高牆」封殺反對派

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）自2007年開始執政，近日表示，為防止反對派上台，尼加拉瓜將不再舉行任何選舉。他還表示，將與由他掌控的國會合作通過新法，對反對派「築起一道高牆」。

衛報報導，儘管80歲的奧蒂嘉與妻子兼「共同總統」穆麗優（Rosario Murillo）執政期間，尼加拉瓜的民主已持續受到侵蝕，但許多人仍認為，這項宣告的措辭明顯升級。

奧蒂嘉曾參與1979年桑地諾革命（Sandinista revolution），協助推翻索摩查（Anastasio Somoza）的殘暴獨裁政權。他選在19日紀念革命47周年的官方典禮上，宣布往後不再舉行選舉。據當地媒體報導，奧蒂嘉向數以千計被迫出席活動的政府雇員發表演說時表示：「這裡不會再舉行選舉，不會再讓他們（反對黨）企圖奪取政府、奪取政權。」

奧蒂嘉在演說中也批評美國1月擄走委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動，還表示阻止反對派重新掌權，是為了保護國家免受「政變策劃者」侵害。他聲稱，反對派是2018年全國性抗議活動的幕後黑手。包括聯合國在內的組織指出，奧蒂嘉政權當時暴力鎮壓抗議活動，造成超過350人死亡、數百人受傷、數千人遭到監禁，並迫使近100萬名尼加拉瓜人流亡海外。

已61天未公開露面的奧蒂嘉說：「我們將與國民議會和相關機構合作制定法律，因為我們需要能築起高牆、設下屏障的法律，阻擋政變策劃者和出賣國家的叛徒。」

尼加拉瓜原定2027年舉行選舉，但奧蒂嘉並未說明選舉是否會取消，或反對派是否會被禁止參選。事實上，奧蒂嘉早已阻止反對派參選，2021年競選期間不僅取締政黨，還將所有反對派總統參選人關進監獄。此外，奧蒂嘉2025年又推動一系列憲法改革，包括將總統任期從5年延長至6年，並將當時擔任副總統的妻子升為「共同總統」。美國稱兩人的政府為「穆麗優－奧蒂嘉獨裁政權」。

非政府組織「武裝衝突地點與事件資料計畫」（Armed Conflict Location and Event Data，ACLED）拉丁美洲資深分析師布雷達（Tiziano Breda）表示：「奧蒂嘉和穆麗優作出這項決定，等於宣告這個國家已徹底轉變為家族獨裁政權。」

布雷達指出，奧蒂嘉和穆麗優顯然擔心，即使政治僅稍微開放，也可能讓異議浮現，進而威脅兩人對權力的掌控。這或許顯示，他們原本就已相當薄弱的國內支持正進一步下滑。「因此，他們沒有選擇舉行一場被操縱的選舉，而是決定徹底消除選舉競爭。」