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仁愛暗沙衝突中菲互控挑釁 美國譴責中國侵略性行動

中央社／ 馬尼拉20日綜合外電報導

菲律賓軍方今天指控中國海警在南海仁愛暗沙持棍傷人，中國則反控是菲方挑釁在先。美國國務院今天在聲明中，譴責中國對菲律賓海軍人員做出「危險且具侵略性」行動。

綜合法新與路透社報導，美國國務院發言人在聲明中強調：「中國一再挑釁菲律賓合法的海上行動，不僅破壞區域和平與穩定，也直接違背中國一再承諾將和平解決爭端的說法。」

菲律賓軍方指出，舷號21560的中國海警船今天派出搭載8人的剛性充氣船（RHIB），「非法接近」擱淺於仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），近距離繞行拍攝照片及影片。

菲律賓海軍立刻派出2艘船艇以「冷靜且非對抗方式」驅離中國海警RHIB，但中方人員卻「做出暴力且具侵略性的反應，持木棍擊打菲律賓海軍人員」，造成一名士兵受傷，橡皮艇也受損。

中國海警隨後發出聲明，反控菲律賓扭曲事實、提出不實指控，要求菲方「立即停止侵權挑釁和不實炒作」。

中方聲明指出，當時中國海警1艘小型巡邏艇在「中國仁愛礁」附近海域例行巡邏時，菲律賓釋放2艘橡皮艇，無視中國多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具「惡意攻擊」中方執法人員。

東南亞國家協會（ASEAN）外長會議暨相關會議將在馬尼拉舉行，中國外交部長王毅也將出席，南海緊張局勢恐將成為討論焦點。

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