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美國務卿：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備

中央社／ 華盛頓20日專電

美國國務卿盧比歐今天表示，預期中國國家主席習近平9月訪美，中方已持續派遣團隊進行準備，沒聽到其他說法。此外，美國總統川普也有機會出席在菲律賓舉行的東協峰會。

盧比歐（Marco Rubio）前往菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，於美軍安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受記者提問。

有記者問到，川普（Donald Trump）近日談到中國介入2020年美國大選，早前也提及習近平將在9月24日訪美，這是否繼續進行。

盧比歐表示，美國預期行程在9月，中方持續派遣團隊進行準備工作，沒聽到其他說法。沒有理由相信訪團不會來，這很重要。

他還說道，像美中兩個大國、強國，總會有些麻煩及不同看法，強大與重要國家有責任持續對話並建立關係。為了兩國人民和世界，雙方都有責任。

東協外長會議20日至24日於馬尼拉舉行，東協國家與夥伴國外長將出席，中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）都獲邀。美國希望會議期間，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）行動獲得支持，南海主權爭議也是焦點。

盧比歐指出，尚未最終確認與王毅、拉夫羅夫會談，但態度開放。至於是否將在跟王毅會面中談到中國介選？他強調，將視會談走向，雙方當然會談到重要事務。

盧比歐今年再度出席東協外長會議，他表示，這是美國參與區域事務的主要途徑並已作出承諾，自己去年親自到訪，之後與川普出席東協峰會。

他更提到，此行將與「四方安全對話」（Quad）國家印度、澳洲和日本集會，也會跟韓國、日本進行三邊會談，期間可能會晤越南及多國外長，之後也有機會和川普到訪菲律賓。

習近平 中方 美國

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