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英新首相柏南與川普通電話 強調國防與安全承諾

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

英國新任首相柏南（Andy Burnham）的發言人表示，首相今天在與美國總統川普的首次通話中，強調「對國防與安全的承諾」。

法新社報導，唐寧街發言人表示，新首相柏南向川普「表明維護英國及其盟邦的安全將是施政首要任務」，並提到希望未來有機會向川普介紹曼徹斯特。柏南曾任曼徹斯特市長9年。

柏南6月贏得一場在英格蘭西北部舉行的國會補選，重返國會競選黨魁，柏南今天在白金漢宮（Buckingham Palace）晉見英王查爾斯三世（KingCharlesⅢ）後，已正式成為英國首相。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天祝賀柏南出任英國新任首相，並表示柏南承諾對烏克蘭「堅定不移」的支持，令他深受鼓舞。

柏南稍早表示，將「百分之百」支持澤倫斯基後，澤倫斯基在社群平台X發文表示：「我由衷感謝（英國首相）對烏克蘭及烏克蘭人民的堅定支持。」

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