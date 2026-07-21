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阿富汗東北部遭遇洪災20死逾80傷 超過百人失蹤
阿富汗當局指出，國內東北部的紐里斯坦省（Nuristan）今天遭致命洪患侵襲，造成至少20人喪命、超過80人受傷、逾100人失蹤。
法新社報導，阿富汗國家災難管理局（AfghanistanNational Disaster Management Authority）表示，已經尋獲20具遺體，另有逾80人受傷。
阿富汗國家災難管理局於社群媒體X平台發文寫道，傷亡情況發生在紐里斯坦省的省會帕倫（Parun）以及該省其他地區。
紐里斯坦省長的發言人和阿富汗國家災難管理局都提到，仍有超過100人失蹤。
阿富汗環境保護當局首長哈里斯（Mawlavi Mati-ul-Haq Khalis）本月稍早曾說，國內洪水災情已加劇。
他更聲稱，環境問題「嚴重影響阿富汗人民，且導致該國的人道危機」。
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