聽新聞
0:00 / 0:00

阿富汗東北部遭遇洪災20死逾80傷 超過百人失蹤

中央社／ 喀布爾20日綜合外電報導

阿富汗當局指出，國內東北部的紐里斯坦省（Nuristan）今天遭致命洪患侵襲，造成至少20人喪命、超過80人受傷、逾100人失蹤。

法新社報導，阿富汗國家災難管理局（AfghanistanNational Disaster Management Authority）表示，已經尋獲20具遺體，另有逾80人受傷。

阿富汗國家災難管理局於社群媒體X平台發文寫道，傷亡情況發生在紐里斯坦省的省會帕倫（Parun）以及該省其他地區。

紐里斯坦省長的發言人和阿富汗國家災難管理局都提到，仍有超過100人失蹤。

阿富汗環境保護當局首長哈里斯（Mawlavi Mati-ul-Haq Khalis）本月稍早曾說，國內洪水災情已加劇。

他更聲稱，環境問題「嚴重影響阿富汗人民，且導致該國的人道危機」。

阿富汗

延伸閱讀

美國空襲伊朗至少50死逾500傷 德黑蘭報復攻擊中東各國設施

秘魯兩起地震規模5.1、3.7 至少6死21傷48屋倒塌

戰火復燃…伊朗空襲約旦基地釀2死 美軍連8晚回擊

伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

相關新聞

柏能接任英相強調內政優先 預告「10年計畫」

十七日甫接任工黨黨魁的柏能，廿日成為自二○一六年以來，英國的第七位首相。他同日在倫敦唐寧街十號的首相官邸外發表就職演說。他表示，英國需要向世人展現，「我們能又一次恢復穩定」，「我們至今做得還不夠好，我們需要更好」。

新英相柏能 對中政策「務實中間派」

英國工黨黨魁柏能廿日就任首相，他至今幾乎並未清楚闡述自己的對中政策。但他過去的相關發言及談話顯示，他主要從經濟發展的角度來看英國與中國大陸的關係，和一些對中鷹派的英國政治人物有所不同。倫敦大學瑪麗皇后學院教授諾爾斯表示，「柏能是中間派，我不認為他對中國有特別的敵意」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。