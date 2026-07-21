美國務院發布報告 指古巴滲透美政府高層長達數十年

美國國務院今天發布報告，指控古巴滲透美國政府高層長達數十年，是「美國史上最持久且破壞性最大的外國情蒐滲透之一」。時值美國總統川普正加緊逼古巴共產政權終結。

法新社報導，報告當中寫道，古巴「已經滲透到美國政府的最高階層，招募到並培養了一代又一代的美國運動人士，協助推動在美國土地上出現前所未有的左翼恐怖主義浪潮」。

這樣的指控雖然意味美國和古巴的緊張情勢升級，但兩國間相互採取間諜行動早已不是祕密，這份報告的內容也幾乎沒有新資訊。

川普（Donald Trump）近來多次暗示，古巴政府可能會是委內瑞拉之後下個不堪美國壓力而垮台的政權。他6月甚至表示，華府「幾乎」可「立即接管」距離美國佛羅里達州僅約145公里的古巴。