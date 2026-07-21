美國務院發布報告 指古巴滲透美政府高層長達數十年

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國國務院今天發布報告，指控古巴滲透美國政府高層長達數十年，是「美國史上最持久且破壞性最大的外國情蒐滲透之一」。時值美國總統川普正加緊逼古巴共產政權終結。

法新社報導，報告當中寫道，古巴「已經滲透到美國政府的最高階層，招募到並培養了一代又一代的美國運動人士，協助推動在美國土地上出現前所未有的左翼恐怖主義浪潮」。

這樣的指控雖然意味美國和古巴的緊張情勢升級，但兩國間相互採取間諜行動早已不是祕密，這份報告的內容也幾乎沒有新資訊。

川普（Donald Trump）近來多次暗示，古巴政府可能會是委內瑞拉之後下個不堪美國壓力而垮台的政權。他6月甚至表示，華府「幾乎」可「立即接管」距離美國佛羅里達州僅約145公里的古巴。

古巴 美國務院 美國

延伸閱讀

與黎巴嫩總統會談 盧比歐肯定致力和平

伊朗貨幣跌至歷史新低 美伊戰事再起衝擊疲弱經濟

準備擴大打擊伊朗？美擬增派數十架空中加油機進駐以色列

巴紐關閉我代表處 林佳龍：檢討對巴紐天然氣採購

相關新聞

新英相對中 務實中間派

英國工黨黨魁柏能廿日就任首相，他至今幾乎並未清楚闡述自己的對中政策。但他過去的相關發言及談話顯示，他主要從經濟發展的角度來看英國與中國大陸的關係，和一些對中鷹派的英國政治人物有所不同。倫敦大學瑪麗皇后學院教授諾爾斯表示，「柏能是中間派，我不認為他對中國有特別的敵意」。

柏能接任英相內政優先 預告「10年計畫」

十七日甫接任工黨黨魁的柏能，廿日成為自二○一六年以來，英國的第七位首相。他同日在倫敦唐寧街十號的首相官邸外發表就職演說。他表示，英國需要向世人展現，「我們能又一次恢復穩定」，「我們至今做得還不夠好，我們需要更好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。