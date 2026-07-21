共同社：日防相談加強防衛力 稱有必要討論核武器

中央社／ 東京20日綜合外電報導

共同社報導，日本防衛大臣小泉進次郎在近日公開的網路節目中提到，為了加強防衛力，有必要展開核武器相關討論。

根據共同社，小泉指出，日本的安保環境已變得更加嚴峻，在日本國內，核武器是很難討論的課題，但「不得不談及」。

小泉還提到，法國和芬蘭正在推行對強化核嚇阻抱持積極態度的政策。

共同社指出，小泉的發言似乎著眼於政府將在年內修改3份安全保障相關文件的討論。

朝日新聞則稱，這番說法被認為是在暗示有必要重新檢視「非核三原則」。

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

日本政府上月開會研議修訂國家安全保障戰略等安全保障相關3文件，並以外交、防衛為主題交換意見，但在核嚇阻部分，是否納入評估修改「非核三原則」則意見分歧。

小泉進次郎 芬蘭 日本

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