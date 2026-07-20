快訊

與北醫附醫合約終止 婦產科醫劉偉民：7月底合約到期「可惜來得突然」

行政院急召6都市長談食安法修法 盧秀燕確定出席

押了！無業女涉毒駕豐原釀1死5傷 台中地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

東協外長會議將聚焦伊朗緬甸南海 盧比歐、王毅出席受矚目

中央社／ 馬尼拉20日綜合外電報導

東南亞國家協會（ASEAN）年度外長會議明天起在菲律賓馬尼拉召開3天，區域國家聚焦伊朗戰爭等國際衝突、緬甸危機及南海爭議，美中俄與歐洲聯盟（EU）外長也將加入討論。

●中東衝突

美聯社報導，東協成員國外交部長將在首日會議先進行內部討論，主要關注議題首先是美國和伊朗的衝突，雙方攻擊已波及中東其他國家，令人擔憂全面戰爭再起。

戰前是全球約20%石油供應必經水道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），如今航運也再受威脅。擁有6億8000多萬人口的東南亞大量依賴中東石油和天然氣供應，並已因伊朗戰爭掀起的價格衝擊而受沉重打擊。

2位東南亞外交官透露，東協外長計劃在會後發表聯合聲明，對當前情勢發展提出警告，並敦促衝突雙方重拾對話。

●美中俄烏外長齊聚一地

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）都獲邀將出席本屆會議。盧比歐行前表示，他是否將單獨與王毅會面尚未敲定，但他「持開放態度」。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）雖獲邀出席24日的「東南亞友好合作條約」（Treaty of Amity andCooperation in Southeast Asia，TAC）簽訂50週年紀念儀式，但他不會參加拉夫羅夫和盧比歐都出席的東協會議。

盧比歐和拉夫羅夫也尚未宣布是否打算彼此單獨會晤，或是與西比哈會面。

●緬甸問題

東協外長除了關注外部衝突，也有壓力要盡更大努力來協助解決區域問題，最主要是緬甸內戰及南海紛爭。

緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung SanSuu Kyi）帶領的民選政府後，境內派系衝突不斷。東協各國領袖為終止暴力，同年提出5點和平計畫，但因未獲緬甸軍方支持的政府配合而失敗。東協因此禁止緬甸領導階層參加其最高層級會議，包括本週的外長會議。

為了打破僵局，身為東協輪值主席國的菲律賓本月由外長拉薩洛（Theresa Lazaro）帶領其他成員國外長在泰國首都曼谷與緬甸外長會面，創接近5年來首見。當時東協外長除了再度呼籲讓緬甸暴力情勢緩和，並重新努力推動交戰各方對話。

●南海行為準則

東協外長本週還將在會議期間與王毅會面，討論中國與東協就「南海行為準則」（COC）提案的談判進度。這份公約的目的是要防範南海紛爭惡化為失控情況。

南海主權問題牽涉中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊，其中菲越馬汶4國是東協成員國。而近幾年中國海警和菲律賓海岸防衛隊在南海的衝突對峙尤其明顯增加。

東協 伊朗 緬甸

延伸閱讀

中菲再爆南海摩擦 菲軍稱海軍人員在仁愛礁遭陸海警持棍擊頭

南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

美指控伊朗悔諾…連6晚毀滅打擊 空襲伊朗

透過中間人傳遞訊息 伊朗外長：尚未見過新任最高領袖

相關新聞

新英國首相柏能：不需要立即舉行大選

柏能17日接任工黨黨魁並於20日成為英國首相。英國天空新聞報導，柏能表示，他認為不需要立即舉行大選。

哈瑪斯選出新領袖 停火談判代表哈雅接任政治局主席

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天宣布，負責與以色列進行間接停火協商的首席談判代表哈雅（Khalil al-...

葉門青年運動今宣布 對沙烏地阿拉伯實施海上禁運

伊朗支持的區域代理人之一、葉門武裝團體青年運動20日宣布，正對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，以報復國際間承認的葉門政府13日空襲沙那國際機場。沙那是葉門首都，但現由青年運動掌控。

柏南晉見英王查爾斯三世 正式成為英國首相

英國工黨資深政治人物柏南（Andy Burnham）今天在白金漢宮（Buckingham Palace）晉見英王查爾斯三...

英國首相換人 工黨黨魁柏能上台

倫敦時間20日上午，工黨黨魁柏能在倫敦的白金漢宮和英國國王查理3世會面，正式成為新任英國首相。

烏克蘭民眾持續大規模示威 抗議澤倫斯基撤換國防部長

現年35歲的費多羅夫（Mychailo Fedorow）被視為改革派，他對烏克蘭軍隊的採購體系進行了重組，並大力推進該國國防領域的技術更新和數字化進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。