東協外長會議將聚焦伊朗緬甸南海 盧比歐、王毅出席受矚目

東南亞國家協會（ASEAN）年度外長會議明天起在菲律賓馬尼拉召開3天，區域國家聚焦伊朗戰爭等國際衝突、緬甸危機及南海爭議，美中俄與歐洲聯盟（EU）外長也將加入討論。

●中東衝突

美聯社報導，東協成員國外交部長將在首日會議先進行內部討論，主要關注議題首先是美國和伊朗的衝突，雙方攻擊已波及中東其他國家，令人擔憂全面戰爭再起。

戰前是全球約20%石油供應必經水道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），如今航運也再受威脅。擁有6億8000多萬人口的東南亞大量依賴中東石油和天然氣供應，並已因伊朗戰爭掀起的價格衝擊而受沉重打擊。

2位東南亞外交官透露，東協外長計劃在會後發表聯合聲明，對當前情勢發展提出警告，並敦促衝突雙方重拾對話。

●美中俄烏外長齊聚一地

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）都獲邀將出席本屆會議。盧比歐行前表示，他是否將單獨與王毅會面尚未敲定，但他「持開放態度」。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）雖獲邀出席24日的「東南亞友好合作條約」（Treaty of Amity andCooperation in Southeast Asia，TAC）簽訂50週年紀念儀式，但他不會參加拉夫羅夫和盧比歐都出席的東協會議。

盧比歐和拉夫羅夫也尚未宣布是否打算彼此單獨會晤，或是與西比哈會面。

●緬甸問題

東協外長除了關注外部衝突，也有壓力要盡更大努力來協助解決區域問題，最主要是緬甸內戰及南海紛爭。

緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung SanSuu Kyi）帶領的民選政府後，境內派系衝突不斷。東協各國領袖為終止暴力，同年提出5點和平計畫，但因未獲緬甸軍方支持的政府配合而失敗。東協因此禁止緬甸領導階層參加其最高層級會議，包括本週的外長會議。

為了打破僵局，身為東協輪值主席國的菲律賓本月由外長拉薩洛（Theresa Lazaro）帶領其他成員國外長在泰國首都曼谷與緬甸外長會面，創接近5年來首見。當時東協外長除了再度呼籲讓緬甸暴力情勢緩和，並重新努力推動交戰各方對話。

●南海行為準則

東協外長本週還將在會議期間與王毅會面，討論中國與東協就「南海行為準則」（COC）提案的談判進度。這份公約的目的是要防範南海紛爭惡化為失控情況。

南海主權問題牽涉中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊，其中菲越馬汶4國是東協成員國。而近幾年中國海警和菲律賓海岸防衛隊在南海的衝突對峙尤其明顯增加。