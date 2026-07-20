澳媒關注中國犯台時機 專家籲盟國合作嚇阻威脅

澳洲退將萊恩接受中央社訪問時指出，中國可能會出於誤判，以為2028年是難得的出兵攻台時機，威脅印太區域安全，澳洲及區域內盟國必須做好防範。

有關中國可能於2028年發動台海戰爭的話題，近日成為澳洲媒體討論焦點。特別是美國作家克雷恩（Ezra Klein）14日於紐約時報發表與澳洲前總理陸克文對談影片，片中陸克文指出，他擔心中國可能會於2028年出兵攻台。

陸克文解釋，2028年適逢台灣總統大選和中共領導人換屆（2027年秋季中共二十一大），要是習近平不滿台灣新任總統人選，同時習近平爭取連任又遭遇阻力的話，就很可能會因為誤判情勢而對台灣動武，以為可以藉著戰爭而穩住自己的權位。

除了陸克文，澳洲退役陸軍少將萊恩（MickRyan）3年前就已經示警中國2028年可能攻台，進而威脅印太區域穩定。

萊恩曾在澳大利亞國防軍服役長達35年，目前為美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員。他於2023年發表科技驚悚（techno-thriller）小說「白日戰爭：前進台灣」（White Sun War: TheCampaign for Taiwan），故事設定在2028年，中國領導人為了樹立威信以便穩住權位，趁美國忙於總統大選，揮軍攻打台灣。

澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）曾經公開表示，他認為「白日戰爭」故事設定的台海戰爭情節是很可能發生的；他提醒，切勿以為該書只是一部科幻作品。

萊恩今天接受中央社電話訪問時表示，針對中國可能在2028年攻台的憂慮，澳洲和盟國均須正視。

萊恩指出，2028年適逢台灣及美國總統大選，特別是美國大選可能會引起中國遐想，以為美國可能會因為選舉爭議而出現不確定局面，進而認定美國協防台灣的決心動搖。他說：「中國可能會誤判，低估美國協防的意志，甚至低估台灣的自衛意志。」

萊恩認為，今年底也可能是風險極高的時期，「中國可能會出人意料地提前行動，中國一直在台灣周邊進行大規模的軍事演習，而且最近幾個月中國前所未有地於台灣東部維持常態海上部署。」

萊恩在「白日戰爭」詳細描述太空戰略系統在台海戰爭中的作用。萊恩認為，中國近年太空戰略系統的進步和發展，會讓中國動武的信心增強；「中國的航太發射和衛星部署能力非常強大，不僅具有通訊和監視用途，還可進行在軌操作（on-orbit operations），能夠干擾美國、日本和盟國的衛星。」

他還提到，中國發展出非常強大的地基衛星通訊干擾能力，「這是針對台灣和島鏈內可能出現美國主導的聯軍，目標是瓦解其協同作戰能力」。

另外，中國近年「擊殺鏈」（kill chain）能力也大幅提高。他指出，隨著衛星科技快速發展，軍隊可以更即時、更精準掌握目標定位資料；自主偵察與打擊系統的高速發展，以及人工智慧深入應用於目標鎖定、打擊準備與打擊行動執行等，又讓打擊流程進一步大幅加快；加上從烏克蘭戰爭中汲取經驗，中國勢必已提高遠程打擊的計畫和執行力。

萊恩坦承說：「綜合這些因素，解放軍今天在近距離作戰、中遠程打擊行動中的能力，已遠遠超出我3年前發表『白日戰爭』的時候。」

萊恩當年預告的無人作戰機器被廣泛運用的戰爭模式，如今已接近事實。當被問及對於台灣無人機自主產業預算在立法院卡關有何看法時，萊恩認為「這是一個瘋狂的決定」。

他提醒，台灣必須自主生產無人機，以防解放軍封鎖台海時，台灣仍有足夠零部件供應和庫存。

萊恩強調，為了維護區域安全和穩定，澳洲及區域內夥伴國家更需要合作，「確保中國不能透過經濟、外交以及軍事手段脅迫台灣或區域內其他國家」。