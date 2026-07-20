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新英國首相柏能：不需要立即舉行大選

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
新任英國首相柏能20日在倫敦唐寧街10號外發表演說。路透
新任英國首相柏能20日在倫敦唐寧街10號外發表演說。路透

柏能17日接任工黨黨魁並於20日成為英國首相。英國天空新聞報導，柏能表示，他認為不需要立即舉行大選。

柏能20日被媒體問及是否會舉行大選。他說：「我們是個議會民主制國家，正如我們一直以來所看到的，只要有人能夠在下議院取得多數議員支持，這個人就有領導國家的合法性。」

柏能也表示，他會遵守工黨2024年大選宣言，「我會大膽採取行動，忠實執行競選宣言所載內容，基於這份宣言去落實一些重大變革。」

英國 工黨 柏能

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