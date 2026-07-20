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葉門青年運動今宣布 對沙烏地阿拉伯實施海上禁運

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
葉門武裝團體青年運動軍事發言人薩里20日以影片方式發布聲明，宣布對沙烏地阿拉伯實施海上禁運。歐新社
葉門武裝團體青年運動軍事發言人薩里20日以影片方式發布聲明，宣布對沙烏地阿拉伯實施海上禁運。歐新社

伊朗支持的區域代理人之一、葉門武裝團體青年運動20日宣布，正對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，以報復國際間承認的葉門政府13日空襲沙那國際機場。沙那是葉門首都，但現由青年運動掌控。

青年運動軍事發言人薩里20日在以影片方式發布的聲明指稱，對沙國祭出的海上禁令將立即生效。他並形容青年運動此舉相當於「以牙還牙、以眼還眼」。

但上述聲明並未詳述此一海上禁運的做法。

國際間承認的葉門政府，目前在葉南的亞丁（Aden）運作。葉門政府13日空襲沙那國際機場，青年運動歸咎於支持葉門政府的沙國。青年運動旗下的馬西拉電視台13日報導，沙國侵略勢力襲擊沙那國際機場的起降跑道。

沙烏地阿拉伯 葉門 伊朗

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