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哈瑪斯選出新領袖 停火談判代表哈雅接任政治局主席

中央社／ 加薩市20日綜合外電報導
哈雅（Khalil al-Hayya）獲選為哈瑪斯政治局新任主席。 路透
哈雅（Khalil al-Hayya）獲選為哈瑪斯政治局新任主席。 路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天宣布，負責與以色列進行間接停火協商的首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）獲選為哈瑪斯政治局新任主席。

法新社報導，哈瑪斯發表聲明指出：「伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）宣布，聖戰者哈雅弟兄已當選該運動政治局主席，接替殉道的領袖辛瓦（Yahya al-Sinwar）。」

以色列指控辛瓦是2023年10月7日攻擊事件的主要策劃者之一，他於2024年在加薩（Gaza）遭以色列軍隊擊斃。

哈雅出生於1960年，是哈瑪斯與以色列的停火談判要角，去年在杜哈（Doha）躲過以色列的暗殺，但他的一名兒子在襲擊中身亡。

一名哈瑪斯高層官員告訴法新社，哈雅以壓倒性票數當選，預計他將在下週正式接任職務。

以色列 哈瑪斯 加薩

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