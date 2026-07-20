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西班牙世足奪冠 伊朗扯政治：全球反美反以人士同感振奮
西班牙政府因批評以色列在加薩及伊朗的行動，備受伊朗讚賞，在西班牙奪下世界盃冠軍後，伊朗今天表示，這場勝利讓全球反對美國與以色列的人士同感振奮。
法新社等媒體報導，西班牙政府譴責以色列在加薩的作為，也批評美國與以色列對伊朗發動戰爭。相形之下，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）公開力挺以色列政策，以色列政治人物與球迷也支持阿根廷隊。
伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「這些球員捍衛巴勒斯坦人民，加上西班牙支持伊朗...展現出這個聰明且受人尊敬國家，具備自由與堅毅的特質。」
卡利巴夫還指出，這場勝利「不僅讓西班牙人民感到欣喜，也讓世界上許多自由、獨立且追求正義國家的人民感到高興」。
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）稍早時曾表示：「西班牙國家隊的表現，以及西班牙近月來反對侵略、種族滅絕與壓迫的立場，十分可貴。」
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