快訊

與北醫附醫合約終止 婦產科醫劉偉民：7月底合約到期「可惜來得突然」

行政院急召6都市長談食安法修法 盧秀燕確定出席

押了！無業女涉毒駕豐原釀1死5傷 台中地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙世足奪冠 伊朗扯政治：全球反美反以人士同感振奮

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

西班牙政府因批評以色列在加薩伊朗的行動，備受伊朗讚賞，在西班牙奪下世界盃冠軍後，伊朗今天表示，這場勝利讓全球反對美國與以色列的人士同感振奮。

法新社等媒體報導，西班牙政府譴責以色列在加薩的作為，也批評美國與以色列對伊朗發動戰爭。相形之下，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）公開力挺以色列政策，以色列政治人物與球迷也支持阿根廷隊。

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「這些球員捍衛巴勒斯坦人民，加上西班牙支持伊朗...展現出這個聰明且受人尊敬國家，具備自由與堅毅的特質。」

卡利巴夫還指出，這場勝利「不僅讓西班牙人民感到欣喜，也讓世界上許多自由、獨立且追求正義國家的人民感到高興」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）稍早時曾表示：「西班牙國家隊的表現，以及西班牙近月來反對侵略、種族滅絕與壓迫的立場，十分可貴。」

伊朗 西班牙 加薩 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／西班牙與阿根廷爭冠 總理桑傑士將赴美觀戰

世足賽／西班牙延長賽絕殺阿根廷！川普親頒冠軍獎盃 賽前才1句話看好梅西

伊朗貨幣跌至歷史新低 美伊戰事再起衝擊疲弱經濟

伊朗嗆美擬恢復全面進攻 軍事顧問表明和平協議失效

相關新聞

新英國首相柏能：不需要立即舉行大選

柏能17日接任工黨黨魁並於20日成為英國首相。英國天空新聞報導，柏能表示，他認為不需要立即舉行大選。

哈瑪斯選出新領袖 停火談判代表哈雅接任政治局主席

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天宣布，負責與以色列進行間接停火協商的首席談判代表哈雅（Khalil al-...

葉門青年運動今宣布 對沙烏地阿拉伯實施海上禁運

伊朗支持的區域代理人之一、葉門武裝團體青年運動20日宣布，正對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，以報復國際間承認的葉門政府13日空襲沙那國際機場。沙那是葉門首都，但現由青年運動掌控。

柏南晉見英王查爾斯三世 正式成為英國首相

英國工黨資深政治人物柏南（Andy Burnham）今天在白金漢宮（Buckingham Palace）晉見英王查爾斯三...

英國首相換人 工黨黨魁柏能上台

倫敦時間20日上午，工黨黨魁柏能在倫敦的白金漢宮和英國國王查理3世會面，正式成為新任英國首相。

烏克蘭民眾持續大規模示威 抗議澤倫斯基撤換國防部長

現年35歲的費多羅夫（Mychailo Fedorow）被視為改革派，他對烏克蘭軍隊的採購體系進行了重組，並大力推進該國國防領域的技術更新和數字化進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。