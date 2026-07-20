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英國首相施凱爾發表告別演說：我的工作完成
倫敦時間20日上午，英國首相施凱爾在倫敦唐寧街10號首相官邸外發表簡短的告別演說。他說，「我的工作完成」，現在的英國比自己2年前就任時「更強大、更公平」。
施凱爾還說，「我帶著風度離開、我帶著微笑離開，我對我們已達成與實現的所有事感到自豪」。
首相官邸外聚集一些施凱爾的支持者，他先擁抱和親吻英國財政大臣里夫斯，緊接著與妻子維多莉亞牽手坐上1輛黑色轎車。
在1隊騎摩托車的警察護送下，施凱爾搭車前往也在倫敦的白金漢宮，向英國國王查理3世正式請辭。
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