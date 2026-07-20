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黑海局勢惡化 烏克蘭官員控俄羅斯飛彈襲擊穀物船釀10死
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部港口敖德薩附近的一艘穀物船發動飛彈攻擊，造成10人死亡，成為近幾週黑海（Black Sea）暴力情勢惡化下最致命的一次襲擊。
路透社報導，烏克蘭海軍在通訊軟體Telegram寫道，俄羅斯以3枚巡弋飛彈攻擊高登李奧號（GoldenLeo），導致船舶起火。
遇襲船舶懸掛幾內亞比索國旗，船員來自印度和敘利亞。
烏克蘭海港單位表示，搜救行動持續了一整晚，並補充道有9名船員和一名引水人罹難，遇襲船舶17名船員中有8人獲救。
路透社記者昨天目擊敖德薩（Odesa）附近海域有一艘船冒出濃煙，經證實就是高登李奧號。
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