日媒民調：6成民眾認為「皇室典範」修法未獲理解

日本為確保皇室成員人數提出「皇室典範」修正案，法案日前正式通過。不過，日本「朝日新聞」最新民調結果顯示，有6成民眾認為這項修法並未獲得國民理解。

「朝日新聞」於7月18日、19日兩天透過電話進行全國民調，結果顯示，認為這項修正案「獲得國民理解」的僅占24%，大幅低於認為「未獲得國民理解」的60%。

此外，日本首相高市早苗內閣的支持率為53%，較6月民調的60%下滑7個百分點。

自去年10月高市早苗內閣成立以來，支持率一直維持在60%以上，這是首次跌至50%區間。而不支持率則為35%，較6月的27%有所上升。

本次民調中，自民黨支持者占整體的32%，其中有87%支持高市內閣，持續維持在約9成上下。

另一方面，無黨派選民占整體的45%，其中支持高市內閣者僅36%，低於不支持者的42%。這也是高市內閣成立以來，無黨派選民對內閣的不支持率首度高於支持率。