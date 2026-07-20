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烏克蘭民眾持續大規模示威 抗議澤倫斯基撤換國防部長

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烏克蘭示威者在首都基輔市舉自製標語、國旗及歐盟旗幟，抗議總統澤倫斯基最近這波爭議性的內閣改組。路透
烏克蘭示威者在首都基輔市舉自製標語、國旗及歐盟旗幟，抗議總統澤倫斯基最近這波爭議性的內閣改組。路透

現年35歲的費多羅夫（Mychailo Fedorow）被視為改革派，他對烏克蘭軍隊的採購體系進行了重組，並大力推進該國國防領域的技術更新和數字化進程。

費多羅夫於今年1月上任烏克蘭國防部長，在他的指揮策劃下，烏軍利用無人機襲擊俄羅斯能源設施並取得了重要戰果。然而，他與軍方領導層，特別是與陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksander Syrsky）之間的關系並不和諧。

澤倫斯基的政府改組計劃，包括將總理斯維裡登科（Ioulia Svyrydenko）調換至駐美大使，提名現任安全局代理局長赫馬拉（Jewhenij Chmara）為新任國防部長。上周五晚間發布的一份聲明中，新任總理科列茨基（Serhij Korezkyj）已任命赫馬拉為國防部代理部長。

基輔領導層人員大換班在烏克蘭民間激起強烈反彈，首都以及其它城市已連續數天舉行大規模示威，反對澤倫斯基的改組換人決定，尤其是反對撤換國防部長費多羅夫。

上周三被撤職後，費多羅夫在社交媒體表示，擔任烏克蘭防長一職是莫大榮幸，他回顧了半年以來推動的工作：與馬斯克的SpaceX合作，阻止俄羅斯利用星鏈衛星網路系統引導無人機，推動「極為重要卻不受歡迎」的軍事改革等。

烏克蘭總統於上周六（7月18日）表示，他已經聽到了人民的聲音，並暗示，可能對軍界上層的人士變動還將做出新的決定。澤倫斯基在周日的視頻講話中說，「昨天和今天進行了多次磋商」，他與費多羅夫和瑟爾斯基都進行了交談，「有關軍隊的決定正在制定中。」

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俄羅斯 烏克蘭 國防部長

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