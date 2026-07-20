菲律賓盼提升空軍戰力 瑞典美法韓戰機列採購評估

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，菲律賓正積極提升空中作戰能力，瑞典獅鷲、法國飆風、美國F-16、歐洲颱風以及韓國獵鷹都在評估名單之列。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在三軍總部接受媒體訪問時談及戰機採購議題表示，菲律賓需要至少60架現代化戰機，才能建立具可靠嚇阻力的空中戰力。

他說，菲律賓持續評估採購瑞典獅鷲（Gripen）戰機，但瑞典近年接獲大量訂單，若菲律賓現在下單，首批戰機至少需等待3至4年才能交付，因此政府除了比較各型戰機性能，也以交貨時程及整體建軍需求作為評估面向。

鐵歐多洛補充，除了獅鷲之外，菲律賓也在考慮購買法國飆風（Rafale）戰機、美國F-16戰機以及歐洲颱風（Typhoon）戰機；至於韓國KF-21獵鷹戰機，目前仍處於發展階段，菲律賓正密切關注後續發展。

菲律賓空軍目前以韓國生產的FA-50A輕型戰機為主力，本有12架FA-50戰機，但有1架於去年3月墜毀。菲律賓國防部去年6月宣布，再添購12架FA-50戰機，預計2030年開始陸續交貨。

鐵歐多洛表示，現階段重點是升級空軍現役FA-50，使它逐步具備真正的多用途作戰能力。

除了採購裝備，鐵歐多洛也提到，希望與友邦建立更深層的國防產業合作，而非僅擔任組裝基地。

就目前而言，菲律賓正與日本、韓國、美國等國探討聯合生產及共同研發的可能性，希望未來能參與技術開發，取得部分智慧財產權。

鐵歐多洛也坦言，要推動國防產業升級，菲律賓必須改善基礎條件，包括穩定電力供應、降低物流成本及投入足夠資金，否則難以真正實現目標。

他透露，本週將與瑞典國防部長約松（Pål Jonson）會晤，除討論雙邊防務合作外，也將就海洋安全及其他國防合作交換意見。

談及菲律賓建軍方向，鐵歐多洛表示，外在防衛仍是當前國防重點，包括留意境外勢力透過各種方式介入菲律賓內部事務。

雖未明言建軍假想敵，但菲律賓與中國近年因南海爭議關係持續緊張，菲律賓國安及軍方高層已將中國列為主要外在安全挑戰。