快訊

外資驚爆高階CCL將掀第二波漲價潮 點名兩大台廠目標價狂飆逾50%

性平案學生控葉丙成違反個資法 檢方偵結不起訴

謝賢最後身影曝光！4月才被目擊坐輪椅喝咖啡 網淚喊不敢相信

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓盼提升空軍戰力 瑞典美法韓戰機列採購評估

中央社／ 馬尼拉20日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，菲律賓正積極提升空中作戰能力，瑞典獅鷲、法國飆風、美國F-16、歐洲颱風以及韓國獵鷹都在評估名單之列。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在三軍總部接受媒體訪問時談及戰機採購議題表示，菲律賓需要至少60架現代化戰機，才能建立具可靠嚇阻力的空中戰力。

他說，菲律賓持續評估採購瑞典獅鷲（Gripen）戰機，但瑞典近年接獲大量訂單，若菲律賓現在下單，首批戰機至少需等待3至4年才能交付，因此政府除了比較各型戰機性能，也以交貨時程及整體建軍需求作為評估面向。

鐵歐多洛補充，除了獅鷲之外，菲律賓也在考慮購買法國飆風（Rafale）戰機、美國F-16戰機以及歐洲颱風（Typhoon）戰機；至於韓國KF-21獵鷹戰機，目前仍處於發展階段，菲律賓正密切關注後續發展。

菲律賓空軍目前以韓國生產的FA-50A輕型戰機為主力，本有12架FA-50戰機，但有1架於去年3月墜毀。菲律賓國防部去年6月宣布，再添購12架FA-50戰機，預計2030年開始陸續交貨。

鐵歐多洛表示，現階段重點是升級空軍現役FA-50，使它逐步具備真正的多用途作戰能力。

除了採購裝備，鐵歐多洛也提到，希望與友邦建立更深層的國防產業合作，而非僅擔任組裝基地。

就目前而言，菲律賓正與日本、韓國、美國等國探討聯合生產及共同研發的可能性，希望未來能參與技術開發，取得部分智慧財產權。

鐵歐多洛也坦言，要推動國防產業升級，菲律賓必須改善基礎條件，包括穩定電力供應、降低物流成本及投入足夠資金，否則難以真正實現目標。

他透露，本週將與瑞典國防部長約松（Pål Jonson）會晤，除討論雙邊防務合作外，也將就海洋安全及其他國防合作交換意見。

談及菲律賓建軍方向，鐵歐多洛表示，外在防衛仍是當前國防重點，包括留意境外勢力透過各種方式介入菲律賓內部事務。

雖未明言建軍假想敵，但菲律賓與中國近年因南海爭議關係持續緊張，菲律賓國安及軍方高層已將中國列為主要外在安全挑戰。

菲律賓 瑞典 戰機

延伸閱讀

2026法恩堡航展將開幕 聚焦無人機、戰鬥機與主權

南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

中菲再爆南海摩擦 菲軍稱海軍人員在仁愛礁遭陸海警持棍擊頭

空軍擬籌購2代騰雲無人機 與MQ-9B高低配強化監偵

相關新聞

德國媒體歧視亞裔風波！「Ching Chang Chong」一詞為何掀起爭論？

今年（2026年）7月，一名德國女主持人安德烈雅．基維爾（Andrea Kiewel）在主持德國電視二台（ZDF）「電視花園」（Fernsehgarten）節目時陷入爭議。根據德國媒體《明鏡》的報導，當時基維爾在看到寶可夢卡牌玩家展示給她看的卡牌收藏時，不僅將牌面上的日文誤認為中文，更在說出「是中文！」之後隨即補充了一句「Ching Chong Chang」，節目一播出隨即引發爭議。

施凱爾即將卸任首相 英國迎來「柏能時代」

17日甫接任工黨黨魁的柏能，20日將成為自2016年以來，英國的第7位首相。

委內瑞拉雙強震後25天 增至5208人罹難

委內瑞拉6月24日在一分鐘內發生兩起強烈地震，至今已過了25天。根據官方今天公布的最新統計，死亡人數增至5208人，較昨...

英國首相施凱爾發表告別演說 「我的工作完成」

倫敦時間20日上午，英國首相施凱爾在倫敦唐寧街10號首相官邸外發表簡短的告別演說。他說，「我的工作完成」，現在的英國比自己2年前就任時「更強大、更公平」。

俄指控烏克蘭派400多架無人機襲莫斯科地區 釀10傷

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭昨天深夜對俄國首都莫斯科及周邊地區發動400多架無人機攻擊，造成10人受傷，並引發數棟建築物起...

美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

美國線上媒體「連線中國」（The Wire China）19日刊登資深美籍駐台記者何貴森（Chris Horton）文章，以「台灣重現四小龍氣勢」為題指出，在美國對台灣科技產品需求帶動下，台灣2026年第一季經濟成長近15%。隨著全球擴大AI布局，美台經貿關係也出現重大轉變，美國從台灣進口的商品金額已超過中國大陸，反映台灣過去十年逐步降低對中依賴，並將發展重心轉向美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。