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俄指控烏克蘭派400多架無人機襲莫斯科地區 釀10傷

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導
圖為烏克蘭18日對俄羅斯首都莫斯科發動無人機攻擊，一座煉油廠冒出濃濃黑煙。 路透
圖為烏克蘭18日對俄羅斯首都莫斯科發動無人機攻擊，一座煉油廠冒出濃濃黑煙。 路透

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭昨天深夜對俄國首都莫斯科及周邊地區發動400多架無人機攻擊，造成10人受傷，並引發數棟建築物起火。

路透社報導，莫斯科州州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）在通訊軟體Telegram發文表示，莫斯科的其中1座主要機場附近市鎮杜莫迪多沃（Domodedovo）有7人在一場無人機攻擊中受傷，包括3名中國籍人士。

杜莫迪多沃市長赫魯斯塔列娃（YevgeniyaKhrustaleva）也透過Telegram發布聲明說，當地有1座工業園區起火，另有1棟住宅大樓遭擊中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，烏方攻擊了莫斯科地區的數座物流設施及1座油庫。

俄羅斯最大零售電商「野莓」（Wildberries）今天表示，其在莫斯科州波多斯克市（Podolsk）的物流中心一度預防性疏散人員，不過之後已恢復正常運作。

烏克蘭18日對野莓的物流中心發動數波無人機攻擊，造成7名倉庫工作人員死亡、數10人受傷。烏克蘭指控這家電商販售用於俄羅斯對烏戰事的物資。

根據莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說法，當地時間昨晚8時30分至今天清晨5時，有400多架「敵方無人機」朝莫斯科地區攻擊，大多數在遠距便遭防空系統擊落，有85架則是在接近莫斯科時被摧毀。

此外，在俄羅斯南方與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod），州長表示在1座靠近邊界的村莊發生無人機攻擊，造成1人死亡、4人受傷。

俄羅斯國防部則稱，其防空系統昨天一夜共擊落381架烏克蘭無人機，包括在境內數州及黑海和亞速海（Sea of Azov）上空。

莫斯科 俄羅斯 澤倫斯基 無人機

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