南海再生波 菲律賓控中國海警持棍傷人

菲律賓軍方今天指控中國海警上午在南海仁愛暗沙對菲律賓海軍人員採取「暴力且具侵略性」行動，除以木棍擊傷1名菲律賓士兵，還造成菲方橡皮艇受損。

另一方面，菲律賓外交部表示，正向菲律賓軍方瞭解此事件的細節，強調任何針對菲方人員的暴力行為都不可接受，菲方將採取適當的外交行動。

菲律賓軍方聲明指出，舷號21560的中國海警船今天派出搭載8人的剛性充氣船（RHIB），「非法接近」擱淺於仁愛暗沙（Ayungin Shoal）的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），近距離繞行拍攝照片及影片。

馬德雷山號是一艘老舊軍艦，菲律賓於1999年將它拖至仁愛暗沙擱淺，作為在南海主張主權的前哨據點，並長期派兵駐守。中國持續要求菲方拖離這艘軍艦，菲方則拒絕撤離，並多次指控中方阻撓補給行動。

菲律賓軍方表示，今天派出2艘橡皮艇，以「冷靜且非對抗方式」驅離中國海警RHIB，但中方人員卻以木棍擊打一名菲律賓海軍士兵頭部，造成這名士兵受傷，並損壞菲軍橡皮艇。

這名傷員已接受初步治療，菲律賓軍方評估是否需要後送就醫。

菲律賓軍方譴責中國海警的攻擊行為，指控中方公然無視海上安全，危及菲律賓官兵生命，升高南海的緊張情勢。

聲明指出，儘管遭遇中方暴力行動，菲律賓官兵仍保持專業與克制，並依照交戰規則執行任務，在符合國際法的前提下，於菲律賓專屬經濟區內執行合法任務。

菲律賓軍方呼籲中國解放軍、海警及海上民兵，停止在菲律賓主張享有主權權利及管轄權海域的非法、脅迫及侵略行為，並尊重2016年南海仲裁案裁決所確認的菲律賓合法海洋權利。

仁愛暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約105海里，馬尼拉當局援引聯合國海洋法公約，主張位於菲律賓200海里專屬經濟區的範圍之內；北京則依「歷史權利」主張仁愛暗沙自古以來屬於中國。中華民國也主張擁有仁愛暗沙主權。

這起事件發生在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議暨相關會議在馬尼拉舉行之際，中國外交部長王毅預計出席明天的外長會議。