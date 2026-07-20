日本加強查緝逾期居留外國人 入管廳罕見緊急增員

日本為了加強查緝超過居留期限仍未離境的逾期居留外國人，日本出入國在留管理廳已大致決定，將於本年度中罕見緊急增員，以強化查緝及管制措施。

日本「讀賣新聞」報導，日本出入國在留管理廳預計將增加200多名入國警備官及入國審查官，以強化邊境管制措施。日本政府最快將於本月底召開內閣會議，通過相關政令修正案。

報導補充，日本政府最快將於本週召開的「接納外國人及實現共生社會相關閣僚會議」上，正式宣布此消息。

報導指出，日本的不法居留人數在2020年1月1日達到約8萬3000人，截至2026年1月1日也依舊維持在6萬8000人，處於居高不下的狀態。

政府認為，如果放任不法居留問題持續，恐將助長外國人從事與居留資格不符的非法工作，進而可能導致治安惡化，因此加強查緝已成了當務之急。

負責查緝不法居留者的入國警備官將增加約50人，並集中部署在非法就業人數最多的茨城縣。

負責審查的入國審查官也將增加約180人，除了加強調查書面審查難以掌握的非法工作狀況外，也將加速並嚴格執行因在日外國人數增加而日益吃緊的居留資格審查工作。

政府亦計劃於本月底前成立一個外國人政策的專家會議。除了討論日本維新會等政黨所要求的「居留外國人比率」數值目標外，也將在另一個專家會議中，討論如何讓外國人學習日本文化與規範的制度。